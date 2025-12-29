Accidente del Tren Interoceánico: Familiar de 4 víctimas denuncia que ‘no hay acercamiento del Gobierno’

Elementos de Marina y Guardia Nacional montan un cerco de seguridad en inmediaciones de la zona en donde se descarriló el Tren Interoceánico.

El familiar de cuatro víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico informó este lunes que aún no ha habido un acercamiento de las autoridades con las personas afectadas.

En una breve entrevista en el IMSS de Salina Cruz, a donde fueron llevadas varias de las 98 personas lesionadas, Víctor Ríos descartó que las autoridades hayan acudido al lugar.

“De este lado, tengo entendido que no hay ni un acercamiento hasta el momento (…) Mi tía está en valoración, otra tía que necesita cirugía inmediata para poder resolver temas de fracturas y todo ese tipo. Mi sobrinito de 5 años, Sebastián Ríos, tiene fracturas en las costillas, en la clavícula. Y mi otra sobrina (tiene) golpes internos, todo el cuerpo, y se dice que está bien, pero nosotros sinceramente no queremos que salgan de aquí hasta que terminen de ser valorados como corresponde”, comentó en entrevista para Grupo Fórmula.

Una unidad del Tren Interoceánico se descarriló el domingo 28 de diciembre. Unos 241 pasajeros y 9 tripulantes iban a bordo. La Secretaría de Marina, que opera el Tren Interoceánico, informó que el accidente ocurrió en la Línea Z. Un convoy cayó en un talud de cerca de 7 metros de altura.

De las 98 personas heridas, 36 fueron hospitalizadas en clínicas del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como del IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

La Secretaría de Gobernación informó este lunes a las 13:58 horas que 34 personas continúan hospitalizadas.

En esta lista actualizada aparece Liam Sebastián Ríos, de cinco años de edad, quien permanece hospitalizado. Igual aparece Astrid Ximena Cruz, de 9 años; y Regina Torres Castro, de 3 años. Otras personas menores de edad que permanecen en el hospital son Ian Osvaldo López, de 12 años, y Melany Yuretzi Zaragoza, de 17 años.

La Marina informó desde el domingo que se ha brindado atención inmediata a personas usuarias del Tren Interoceánico.

Rescatan los 13 cuerpos de personas fallecidas en accidente del Tren Interoceánico

La Secretaría de Marina informó este lunes por la tarde que se ha logrado la recuperación de los cuerpos de las 13 personas que fallecieron en este accidente del Tren Interoceánico.

Más temprano este día, en la conferencia presidencial, se indicó que faltaba la recuperación del cuerpo de una de las 13 víctimas.

La Secretaría de Gobernación habilitó el número 55 22 30 21 06 para atención a víctimas y familiares de este accidente en el sureste mexicano.