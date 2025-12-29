Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 29 de diciembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum podría ofrecer mayores detalles sobre el descarrilamiento de una unidad del Tren Interoceánico en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

El accidente ocurrió el domingo 28 de diciembre en la Línea Z, que va de Coatzacoalcos, en Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca; donde murieron 13 personas, según la Secretaría de Marina, y 36 más se encuentran hospitalizados por las lesiones que sufrieron.

La mandataria ordenó que haya un trato personal para las familias de las personas fallecidas y los heridos, por ello pidió a los funcionarios que se trasladen al lugar para atenderlos.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum del 23 de diciembre?

En la conferencia anterior, del martes 23 de diciembre, la presidenta Sheinbaum adelantó que su gobierno no aplicará el impuesto del 8 por ciento para los videojuegos violentos que estaba contemplada para el próximo año.

La mandataria explicó que existían complicaciones para aplicar los criterios para determinar cuándo se aplicaría el impuesto que propuesto su gobierno.

Aclaró que en su lugar se realizarán campañas de concientización para los jóvenes para prevenir la violencia, motivo original porque promovieron dicho impuesto.

A la par, envió las condolencias a los familiares de las víctimas que viajaban en un avión de la Secretaría de Marina que se desplomó en Galveston, Texas, el 22 de diciembre.