‘Miren qué bien está Acapulco’: Sheinbaum presume la Costera Miguel Alemán e invita a visitar el puerto

Sheinbaum pasó sus vacaciones de Navidad en Acapulco, donde también fue su luna de miel tras casarse con Jesús María Tarriba. (Cuartoscuro).

La presidenta Claudia Sheinbaum pasó las vacaciones de Navidad en Acapulco, Guerrero, y no dudó en ‘presumir’ el destino turístico, ya que compartió un video en el que invita a las personas a visitar el puerto.

“Miren que bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano. Acapulco está de pie gracias a su gente maravillosa”, se escucha decir a la mandataria, mientras se aprecia a la Nueva Costera Miguel Alemán en el video.

Los cibernautas no tardaron en responderle y agregaron capturas de pantalla de asesinatos y desapariciones que se reportan en el estado.

Algunos otros le contestaron con sarcasmo: "Y el resto de México, cómo está mi presidenta?" y "¿Y cuando visita Michoacán? O las zonas de narco Guerra no son un buen destino turístico?“.

Incluso, el usuario Aldo García le respondió que solo el área turística se encontraba en buenas condiciones, porque la periferia de Acapulco tiene drenajes colapsados y además compartió un video.

"Pues ni tan bello mi presi, muy bonita el área turística, pero los suburbios totalmente olvidados con drenajes colapsados que van hacia la bahía“, escribió el usuario de la red social X.

Muchas más personas comentaron sobre la inseguridad y la violencia que se vive en el puerto y el resto del país, como Michoacán, donde apenas hace dos meses asesinaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

¿Cómo va nuestro país en materia de seguridad?

Cada dos semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad presentan avances sobre la situación en los estados del país.

Fue en octubre cuando la mandataria destacó el descenso de los homicidios dolosos en un 32 por ciento en su primer año de Gobierno.

“Imagínense, 27 homicidios menos diarios, 32 por ciento; pero, digamos, el número de 32 por ciento a lo mejor no es tan indicativo, como decir que cada día hay 27 homicidios dolosos menos, 27 personas que no fallecen diariamente por motivo de un homicidio doloso. Una reducción muy significativa, evidentemente nosotros vamos a seguir trabajando para que la reducción sea mayor”, dijo.

En cuanto a Guerrero, la disminución fue del 12 por ciento, colocándose en la posición número 20 a nivel nacional, derivado de lo anterior, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco destacó que el estado se ubicó en el séptimo lugar en incidencia de homicidios dolosos y en el acumulado del primer semestre del 2025 la entidad ocupó la sexta posición nacional.