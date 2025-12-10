Localizan sin vida al chef Eliel Cisneros, desaparecido en Acapulco

Eliel Abner Cisneros Vázquez, el chef que fue reportado como desaparecido en Acapulco desde el 6 de diciembre, fue hallado muerto, según autoridades de seguridad.

El chef Eliel Cisneros fue visto por última vez el sábado 6 de diciembre a las 6:30 horas, cuando se dirigió a su trabajo.

El cuerpo del joven chef, de 34 años, fue localizado el martes dentro de una camioneta abandonada en un camino de terracería hacia el poblado de El Salto, aproximadamente a 500 metros de la autopista Viaducto Diamante Metlapil.

Eliel Cisneros trabajaba en el restaurante Al Ajo y Al Chile, en el poblado de Tres Palos. Sus familiares reportaron que no sabían de su paradero después de que se dirigió a su lugar de trabajo.

De acuerdo con la Red Lupa, organización que consigna la localización de personas desaparecidas en México, en el estado de Guerrero es Acapulco el municipio que concentra la mayor cantidad de casos de desapariciones, con datos actualizados a mayo de 2025.

Con corte a esa fecha en 2025, Guerrero registró a unas 4 mil 421 personas desaparecidas, de las cuales el 83.37 por ciento son hombres (3 mil 686 casos).