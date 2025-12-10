Detienen a Edgar ‘N’, ‘El Limones’, en Durango; está ligado a la extorsión de ganaderos y a Los Cabrera

Durango, Dgo.- Edgar ‘N’, identificado como jefe de plaza y operador financiero de un grupo delictivo con operaciones en Durango y Coahuila, fue detenido durante un operativo de alto impacto encabezado por fuerzas federales.

La captura se logró tras trabajos de inteligencia realizados por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Edgar ‘N’, alias ‘El Limones’, es presuntamente integrante de Los Cabrera, un grupo criminal brazo del Cártel de Sinaloa. El detenido es acusado de dedicarse a la extorsión de comerciantes y ganaderos.

Así fue el operativo en Durango para detener a Edgar ‘N’

De manera simultánea, antes de las cinco de la mañana, se desplegaron operativos en las colonias El Ciprés y J. Guadalupe Rodríguez, en la capital de Durango, donde fueron asegurados al menos dos inmuebles.

Vecinos de la colonia El Ciprés reportaron detonaciones de arma de fuego, mientras que en la colonia J. Guadalupe Rodríguez se implementaron cercos de seguridad y control vehicular en la prolongación Pino Suárez, con el reporte preliminar de dos personas detenidas.

Los cateos se realizaron en inmuebles de Durango y Coahuila, donde también se aseguraron cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico.

¿Quién es Edgar, conocido como ‘Limones’?

De acuerdo con información oficial, Edgar ‘N’, conocido como ‘Limones’ es señalado como responsable de operar las finanzas de la organización criminal y de estar vinculado con extorsión, fraude y lavado de dinero, principalmente contra sectores productivos como el comercio y la ganadería.

Autoridades federales en un comunicado destacaron que este golpe busca debilitar las estructuras económicas del crimen organizado y frenar la violencia en el norte del país.

De acuerdo con informes de seguridad, en Durango opera el Cártel de Sinaloa y sus brazos armados. Los Cabrera son un grupo criminal que resurgió el año pasado, durante el conflicto entre las facciones de Los Mayitos y Los Chapitos.

El cártel de Sinaloa es el grupo delictivo con más presencia en México; además, según la información de la DEA, la organización criminal domina el negocio del fentanilo.