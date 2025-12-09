De una silla papal a una presa destruida por Conagua: ¿Qué tiene César Duarte en el rancho El Saucito?

César Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, fue detenido por primera vez en julio de 2020 en Miami, Florida. (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República informó el lunes 8 de diciembre que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenido por segunda ocasión, ahora por lavado de dinero.

En un comunicado, la FGR precisó que Duarte fue aprehendido al salir de su domicilio la tarde del lunes en Chihuahua “por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

La FGR detalló que la detención responde a una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

¿Qué tiene César Duarte en su rancho El Saucito?

No es la primera vez que el exgobernador, emanado del PRI, es detenido por algún delito relacionado con sus funciones como mandatario de Chihuahua, incluso se le llegó a asegurar propiedades como parte de las investigaciones en su contra.

Una de estas, es el rancho El Saucito, que fue asegurado en 2017 y devuelto al gobernador en 2021. Se trata de un predio de 4 mil 300 hectáreas que se encuentra en el municipio de Balleza en el que son criadas más de mil cabezas de ganado.

En este lugar se halló uno de los objetos más llamativos y prueba de la devoción a la religión católica del exmandatario chihuahuense.

Se trata de una pequeña capilla ubicada a la orilla de una gran roca que sobresalía de la planicie del rancho El Saucito. En esta había imágenes religiosas, algunas sillas y otros objetos.

Sin embargo, el objeto que sobresalía de entre los objetos del exgobernador era un sillón blanco, el cual estaba protegido con una capa de plástico para evitar que se ensuciara con el polvo que entraba al cuarto.

En el respaldo del sillón había un símbolo del Vaticano. El mueble fue utilizado por el papa Francisco durante su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2016, durante la administración de César Duarte.

En 2019, las autoridades de Chihuahua catearon el rancho y hallaron el sillón, el cual fue asegurado.

Además de objetos religiosos, también se dio a conocer sobre otro supuesto negocio ilícito dentro del rancho El Saucito de César Duarte: huachicol hídrico.

En mayo de 2025, Conagua exhibió al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por ‘huachicol de agua’ en uno de sus ranchos. La cantidad equivalente era de 700 mil metros cúbicos.

En el predio se encontraron cinco represas, una presa principal y un pozo clandestino.

Efraín Morales, titular de Conagua, explicó que el exgobernador había construido pozos y presas sin permiso dentro de uno de sus ranchos.

Agregó que resulta “paradójico” cómo en dicha propiedad había este tipo de infraestructura, mientras en Chihuahua hay escasez de agua y problemas para que los productores utilicen el agua en el riego y sembradíos.

Primera detención de César Duarte

Duarte, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, fue detenido por primera vez en julio de 2020 en Miami, Florida (Estados Unidos), y extraditado a México en junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Este proceso sigue en curso por la fiscalía de Chihuahua, puntualizó la FGR.

La dependencia agregó que el 4 de octubre de 2024 se tramitó ante el Gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesar a Duarte “por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025”.

Finalmente, la FGR señaló que Duarte es considerado inocente, mientras no exista sentencia condenatoria en su contra.

La primera detención de Duarte en 2020 ocurrió después de que el exgobernador se fugara de la justicia mexicana desde que en octubre de 2019 se emitiera una orden para su arresto.

Las autoridades mexicanas descubrieron irregularidades ‘significativas’ en los programas de subsidios y préstamos para productores de ganado y en una supuesta compra de bienes inmuebles para el estado.

Con información de EFE