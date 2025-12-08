Chihuahua participa como Estado invitado en ‘La Navidad Mexicana 2025’ en el Vaticano

Maru Campos participa como invitada especial en el evento “La Navidad Mexicana en el Vaticano”. (Foto: Especial)

En el marco del Jubileo Ordinario 2025, una delegación del Estado de Chihuahua encabezada por la gobernadora Maru Campos, participa como invitada especial en el evento “La Navidad Mexicana en el Vaticano”.

El evento es organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México ante la Santa Sede (el Vaticano), nación soberana desde 1929 y centro administrativo de la iglesia católica, donde el Papa funge como jefe de Estado y del Gobierno.

Con esta participación, Chihuahua se convierte en la entidad mexicana número 17 en concurrir en este encuentro cultural y espiritual, que se desarrolla durante uno de los periodos más significativos para la iglesia católica.

Las actividades iniciaron con una misa oficiada por monseñor Pietro Bongiovanni, párroco de la Basílica di San Salvatore in Lauro, quien dio la bienvenida a la representación chihuahuense, así como a los embajadores de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco y de México en Italia, Genaro Lozano.

La gobernadora Maru Campos agradeció a monseñor Bongiovanni por recibirlos, así como al embajador Barranco y a su esposa, Teresa Loera, por la invitación para ser anfitriones este año en la Navidad Mexicana.

Destacó que por primera vez la comitiva de la Navidad Mexicana se integra oficialmente con sus pueblos originarios, por lo que se dijo orgullosa de presentar al Coro de Niñas del Albergue Yermo y Parres, de Carichí, que es integrado por niñas Rarámuri.

“Carichí, Chihuahua, se encuentra en lo profundo de nuestra Sierra Tarahumara, una región conocida por su belleza, donde se encuentran algunos de los cañones más profundos del mundo, pero que también es el hogar de culturas ancestrales, como los rarámuri que hoy nos acompañan”, añadió.

Acompañada por el obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González, la titular del Ejecutivo explicó que este pueblo originario representa lo más puro y luminoso del territorio chihuahuense: La Sierra Tarahumara, donde los pueblos recorren grandes distancias.

“El canto de las niñas busca justamente reavivar nuestra esperanza. Que este concierto y esta misa nos recuerden que la diversidad nos engrandece y que juntos, sí es posible construir la paz y la esperanza que hoy las naciones, las comunidades y las personas necesitan”, finalizó la mandataria.

Además de la participación del coro de niñas de Carichí con el concierto “Raíces, Sonidos y Emociones”, que incluyó cantos navideños y tradicionales interpretados en español y rarámuri.

También tomaron parte el pianista rarámuri, Romeyno Gutiérrez y el grupo Conjunto Primavera.

Al final los asistentes disfrutaron de una posada que incluyó dulces, comida y la tradicional piñata mexicana.

En México este año está dedicado a las mujeres indígenas y en ese marco, Chihuahua contempló la participación de niñas de las comunidades originarias, en las actividades efectuadas en el Vaticano.