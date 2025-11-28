Sheinbaum confirma licencia del canciller Juan Ramón de la Fuente: ‘Será intervenido quirúrgicamente’

Sheinbaum confirmó la licencia del canciller Juan Ramón de la Fuente. (Foto: El Financiero)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes 28 de noviembre que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, solicitó una licencia temporal debido a una intervención quirúrgica que deberá enfrentar en los próximos días.

“Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica”, explicó la presidenta en sus redes sociales.

La mandataria detalló que acordó con el canciller que, después de las semanas requeridas para su recuperación, “regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores”.

Sheinbaum destacó el desempeño del canciller al frente de la SRE. “Ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación”, expresó.

Durante el periodo de su ausencia, el subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, quedará como encargado de despacho de la cancillería.

“En su lugar, se queda como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez”, añadió.

El jueves se había adelantado la petición de licencia del canciller mexicano debido a “un problema de salud”, aunque se manejó la temporalidad de la licencia médica como “indefinida”.

Las alertas por la ausencia de De la Fuente de los eventos públicos se hizo notoria el pasado 4 de noviembre, cuando durante la conferencia presidencial matutina estuvo ausente para responder por la declaratoria de rompimiento de relaciones diplomáticas que decretó el gobierno de Perú con México.

Entonces, fue la propia Sheinbaum la encargada de dar la postura oficial, al tiempo que informó que el canciller tenía una situación delicada de salud, sin especificar de qué se trataba.

Sin embargo, el pasado 25 de noviembre, De la Fuente, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), todavía encabezó una ceremonia en la SRE para tomar protesta a la nueva generación del Servicio Exterior Mexicano.

¿Qué sabemosdel nuevo encargado del despacho de SRE, Roberto Velasco Álvarez?

Roberto Velasco Álvarez es maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, y en 2013 concluyó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Desde junio de 2020, coordina la política para América del Norte en la Cancillería, donde encabeza negociaciones bilaterales y trilaterales de alto nivel en temas de seguridad, movilidad humana, economía, frontera y gestión de aguas compartidas.

Con información de EFE