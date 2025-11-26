Asilo, derecho que consideramos irrenunciable como parte de nuestra política exterior: Canciller De la Fuente

Esta mañana en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó la toma de protesta de la nueva generación de integrantes del Servicio Exterior Mexicano, donde resaltó el tema del asilo como parte fundamental de nuestra política exterior.

De la Fuente destacó que México mantiene y mantendrá siempre un diálogo político constante con todos los países que quieran acercarse, de todas las regiones del mundo, todos aquellos que busquen un trato justo y congruente con los principios que emanan de nuestra propia Constitución Política, empezando, en este contexto, con el de la igualdad jurídica de los Estados.

“México tiene principios constitucionales, y su trabajo diplomático se apega de manera estricta al derecho internacional. Combinando esos principios constitucionales, el derecho internacional, los diversos tratados y convenciones de los que somos parte, podemos seguir avanzando con una diplomacia que distinga a nuestro país”, puntualizó.

El canciller mexicano dijo que se continuará con la defensa de los derechos que México considera que son irrenunciables, al estar inscritos en el marco jurídico mexicano e internacional.

“Y me refiero, de manera específica, al derecho de asilo, que debe quedar muy claro, que es un derecho que México seguirá defendiendo y que es un derecho que consideramos irrenunciable como parte de nuestra política exterior”, destacó.

Además, recordó que el derecho al asilo está claramente plasmado en el artículo 11 de nuestra Constitución, el cual indica lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo, de conformidad con las convenciones internacionales”.

Asimismo, Juan Ramón de la Fuente destacó que México defenderá la Convención de Caracas de 1954, con argumentos jurídicos sólidos y diplomáticos.

“Nos asiste la razón y nos asiste, además, el respaldo de muchísimos pueblos del mundo. Y quien lo cuestione, que le pregunte a los pueblos de España, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador, de Perú y de muchos otros países, ¿qué piensan de México y qué piensan del asilo que México les ha ofrecido cuando ellos han tenido que enfrentar circunstancias adversas? Ahí estará la respuesta de la grandeza y la dignidad de nuestra diplomacia", dijo.