¿Quién es Cole Thomas Allen, presunto tirador en la cena de Trump? Traía dos pistolas y cuchillos

El profesor de 31 años, Cole Thomas Allen, fue identificado como el presunto tirador en la Cena de Corresponsales 2026 en Washington.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención del presunto tirador en la Cena de Corresponsales 2026, que obligó a la evacuación del presidente Donald Trump del evento. De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso fue identificado como Cole Thomas Allen.

Durante una conferencia de prensa tras la irrupción del hombre armado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington (WHCA, por sus siglas en inglés), el presidente Trump dijo que el tirador es un “actor solitario”, que llevaba varias armas pero que no existe una amenaza persistente.

Las declaraciones de Trump fueron respaldadas por el jefe interino del Departamento de la Policía Metropolitana (MPD), Jeff Carroll, quien aseguró que el sospechoso cargaba con un arsenal compuesto por “una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos”.

Con esas armas, Cole Thomas Allen habría tomado por asalto un puesto de control del Servicio Secreto en el vestíbulo del hotel Hilton, en Washington, alrededor de las 20:36 horas.

“En este momento, todo parece indicar que se trata de un actor solitario, un pistolero solitario”, afirmó Carroll, descartando la participación de cómplices de manera preliminar.

Perfil de Cole Thomas Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales 2026

Tras los disparos en la Cena de Corresponsales 2026, la investigación fue tomada por el Servicio Secreto de Estados Unidos, la Policía Metropolitana y el FBI con el objetivo de determinar los motivos que llevaron a Cole Thomas Allen, de 31 años y originario de Torrance, California, a intentar vulnerar la seguridad del evento, al que asistía el presidente Donald Trump tras años de ausencia.

Periodistas de EU señalaron que Cole Thomas Allen trabaja como maestro en California, como lo indica su perfil en LinkedIn, y señalaron que no se trata de un agente extranjero o de un operador político.

Trump describió a Cole Thomas Allen como un probable “lobo solitario trastornado” que “se veía bastante malvado”.

¿Tiroteo en Cena de Corresponsales tiene relación con la guerra en Medio Oriente entre EU e Israel vs. Irán?

El presidente Trump descartó que el ataque tenga relación con la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán. “No va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si tuvo algo que ver con eso. Realmente no lo creo, con base en lo que sabemos”, dijo Trump.

También prometió mantener su estilo político combativo. “Quiero vivir porque quiero hacer grande a este país. Por eso quiero vivir. Cuando tienes impacto, van tras de ti”.

Al ser cuestionado si sabe cómo ingresaron las armas al hotel, Trump se negó a responder.

Los asistentes a la Cena de Corresponsales 2026 debían pasar un primer perímetro de seguridad donde se requería mostrar boleto o invitación a un evento previo. No había revisión de armas salvo justo antes del salón principal.

¿Qué pasará con la Cena de Corresponsales 2026?

Durante su conferencia de prensa posterior a la evacuación, el presidente Trump prometió encabezar una nueva Cena de Corresponsales y señaló que podría ser reprogramada dentro de 30 días.

Trump también elogió a la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang de CBS News, con quien compartía el escenario, lo que provocó aplausos en la sala.

Con información de EFE.