430 pesos por una michelada: ¿Cuánto cuesta comer y beber en la inauguración del Mundial 2026?

El costo promedio de la comida y bebida en el interior del Estadio Ciudad de México es de 500 pesos por persona. Foto: Cecilia L. García.

No hay como ver un partido con una ‘shela’ -o un refresco con mucho hielo- en la mano y los aficionados del Tri’ lo saben. Luego de una larga caminata por la ‘Última Milla’ una de las primeras paradas en el Estadio Ciudad de México durante la inauguración del Mundial 2026 es en los establecimientos de comida y bebida.

Este recinto recibe hoy el partido de México vs. Sudáfrica, un hecho que marca el regreso de una Copa del Mundo de la FIFA a nuestro país tras 40 años y la inauguración del Mundial 2026; sin embargo, para celebrar con botanas los aficionados deberán ‘romper el cochinito’.

El precio de las cervezas en el Estadio Ciudad de México es de hasta 310 pesos, sin ningún complemento, pero si los aficionados quieren disfrutar de un buen escarchado mientras ven a la Selección Nacional, entonces deberán pagar más de 400 pesos.

¿Cuánto cuesta ‘chelear en el Estadio Ciudad de México?

Las opciones de bebida son amplias en el Estadio Ciudad de México, ya que contemplan una oferta con y sin alcohol; así como alternativas premium, pero si eres de los clásicos y buscas una cerveza simple también hay opciones.

Las cervezas sin alcohol cuestan desde 280 pesos y el costo sube hasta los 310 pesos por la internacional premium; pero si se quiere con limón, salsas y escharchados, es decir una michelada, el precio aumenta a 430 pesos.

El precio de las cervezas en el Estadio Ciudad de México va de los 280 a los 430 pesos. (Cecilia L. García / El Financiero)

Los cócteles tienen un precio promedio de 360 pesos, los cuales son preparados con tequila, whisky, ron y ginebra. Además entre las opciones sin alcohol hay agua natural por 80 pesos y refrescos de 160 pesos.

Lista completa de bebidas y precios en el Estadio CDMX

Estos son los precios de las bebidas al interior del Estadio Ciudad de México:

Refresco: 160 pesos

Agua: 80 pesos

Agua con gas: 160 pesos

Cerveza sin alcohol: 280 pesos

Cerveza internacional premium: 310 pesos

Cerveza mexicana: 290 pesos

Cerveza con sabor: 290 pesos

Coctel insignia (3 oz): 360 pesos

Vodka (3 oz): 340 pesos

Ron (3 oz): 340 pesos

Ron premium (3 oz): 360 pesos

Whisky escocés premium (3 oz): 390 pesos

Whisky escocés blended (3 oz): 360 pesos

Gin (3 oz): 360 pesos

Tequila blanco (3 oz): 360 pesos

Tequila añejo cristalino (3 oz): 390 pesos

Refresco (600 ml / 20 oz): 160 pesos

Agua (600 ml / 20 oz): 80 pesos

Agua con gas (600 ml / 20 oz): 160 pesos

Bebida rehidratante (625 ml / 21 oz): 160 pesos

Bebida deportiva (600 ml / 20 oz): 160 pesos

Doña Paloma (Don Julio 70 + Fresca Fusión): 390 pesos

Doña Margarita (Don Julio Blanco + Sprite): 360 pesos

Johnnie Walker Black & Soda (Johnnie Walker Black + Topo

Chico): 390 pesos

Johnnie Lemon (Johnnie Walker Red Label + Sprite): 360 pesos

Buchanan’s Soda (Buchanan’s 12 + Topo Chico): 390 pesos

Piña Fizz (Buchanan’s Piña + Topo Chico): 360 pesos

Zacapa 23 & Coca (Zacapa 23 + Coca-Cola): 360 pesos

Captain & Coca (Captain Morgan Spiced + Coca-Cola): 340 pesos

El precio promedio por la comida es de 250 pesos en el Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026. (Cecilia L. García / El Financiero)

¿Cuánto cuesta la comida en la inauguración del Mundial 2026?

La comida del Estadio Ciudad de México va más allá de la comida rápida, ya que además de las clásicas papas fritas se pueden comprar tacos con diferentes guisados de la gastronomía mexicana, tal como la carne asada y la cochinita pibil.

También hay clásicos como la birria, ideal para todos aquellos que se desvelaron para llegar al Estadio Ciudad de México, la cual se puede acompañar de las clásicas quesabirrias con mucho queso.

El precio promedio por la comida es de 250 pesos, aunque también hay opciones de botanas más económicas como las papas fritas y las baguettes de cochinita, las cuales cuestan 200 pesos.

El precio de las baguettes de cochinita dentro del Estadio Ciudad de México es de 200 pesos. (Cecilia L. García / El Financiero)

La lista completa de alimentos en el Estadio Ciudad de México

Tacos de cochinita pibil: 200 pesos

Torta de cochinita pibil: 200 pesos

Papa fritas: 200 pesos

Tacos de arrachera (3 piezas): 240 pesos

Tacos de chistorra: 240 pesos

Tacos campechanos: 240 pesos

Chimichanaas de pastor: 250 pesos

Tacos campechanos: 240 pesos

Chimichangas de pastor: 250 pesos

Flautas ahogadas: 240 pesos

Orden de quesabirrias con consomé: 250 pesos

Comer y beber durante la inauguración del Mundial 2026 puede resultar en un cheque de 500 pesos, considerando que se ordene una cerveza sencilla y unos tacos de cochinita, pero si se quiere pedir una michelada, el cheque aumenta a más de 600 pesos.