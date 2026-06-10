‘No es el cliché de tacos y chile’: Así será la comida en el Hospitality de Monterrey para el Mundial 2026

El menú de las zonas Hospitality será diferente para cada sede mundialista, aunque compartirán algunos platillos en sus cartas. (Foto: Unsplash)

La experiencia de asistir a un partido del Mundial 2026 en Monterrey irá más allá del fútbol: en las zonas Hospitality, algunos asistentes podrán acompañar el espectáculo deportivo con alimentos premium y coctelería dentro del estadio.

“Es una experiencia integral, algo que no se te va a olvidar nunca”, explica la chef Ana Casanova, capitana de la zona Hospitality del Estadio Monterrey, en entrevista con El Financiero. La especialista asegura que el desarrollo del menú para esta área no fue sencillo.

“Fueron meses, estuvimos hablando desde octubre o noviembre de 2025”, compartió. El trabajo se verá reflejado en una carta que tiene como objetivo exaltar y compartir la gastronomía regiomontana con todos los visitantes de la Copa del Mundo en Monterrey.

El Estadio Monterrey es una de las sedes en México para el Mundial 2026,. (Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro) (Gabriela Pérez Montiel)

¿Cómo es el menú que se ofrece en la zona Hospitality de Monterrey?

La chef Ana Casanova —quien tiene una larga trayectoria y está detrás del proyecto Casanova Coocks— explicó que el principal reto en el desarrollo del menú fue la diversidad de personas que acudirán al Estadio Monterrey durante la justa mundialista.

“Algunas personas comen picante, otras no; algunas comen mucho maíz o mucha carne, otras no”, compartió. Por ello, se buscó un equilibrio entre sabores que permitiera acercar la gastronomía mexicana a visitantes de distintos países, sin perder la esencia de los ingredientes y recetas regionales.

Aunque los platillos son de la gastronomía mexicana, todos tienen un toque gourmet. (Foto: Unsplash)

“Así, aunque tú no lo hayas comido o no procures ese tipo de sabores, tu mente los reconocerá”, comentó. “(Con el menú se busca que) más personas puedan llegar a conocer Monterrey, conocer más de México, que cuando nos visiten sepan todo lo que hay”, agregó.

Además, la oferta incluirá algunas opciones de cocina fusión, ya que Ana Casanova señala que la cocina mexicana se presta para incorporar técnicas e ingredientes de otros países.

“La cocina mexicana combina con muchísimas cocinas, entonces podemos mezclar con la asiática, la europea, la alemana (...) es una base espectacular para cualquier otra”, comentó.

¿Cuál es la diferencia entre la comida del Hospitality y la de otras zonas?

Las personas que estén en las zonas Hospitality no encontrarán únicamente las versiones más tradicionales de los platillos mexicanos, sino propuestas que reinterpretan recetas conocidas con una presentación más cuidada y un enfoque gourmet.

Un ejemplo es uno de los platillos que se presentó previamente en el Estadio Monterrey. Para elaborarlo, la chef utilizó uno de los ingredientes más representativos de la gastronomía regiomontana, aunque con una presentación distinta a la habitual: la carne asada que suele consumirse durante los partidos, reuniones o fines de semana.

“Hice un platillo que combinaba un sopecito de maíz nixtamalizado con una carne que se cocinó así por 24 horas y luego la terminamos a la parrilla. Fue una combinación como si fuera una carne asada, pero un poquito más elevada”, señaló.

La intención, explica Casanova, es mostrar una visión más amplia de la gastronomía nacional: “Muchas veces te quedas con la información un poco limitada: ‘tal vez solo hay tacos, chile, todo pica’ (pero no es así). Los planeamos tanto para que no sea solo el cliché”, compartió.

La oferta gastronómica de la zona Hospitality de Monterrey ofrecerá comida diferente a otras sedes mundialistas. (Foto: Unsplash)

Tanto la chef Ana Casanova como su equipo desean demostrar que en México hay mucho más y que también es posible transformar recetas tradicionales en propuestas nuevas, deliciosas y elegantes.

“Hay una gastronomía sumamente amplia y hay platillos que sí eran muy regionales, pero que fueron elevados o fusionados con otras culturas”, compartió.

Esta es una de las principales diferencias respecto a la oferta disponible en otras áreas del Estadio Monterrey: “Regularmente la comida del estadio es más rápida o tal vez no tan pensada”, dijo. En esta área, además, los asistentes podrán disfrutar de una excelente vista y atención.

La chef también precisa que, aunque los platillos sean gourmet, no pierden su objetivo principal: ser sencillos de comer y no interferir con el disfrute del partido.

Cada sede mundialista tiene su propio desarrollo de menú, debido a que se busca reflejar las características de cada región; sin embargo, la chef Casanova señaló que compartirán algunos platillos con Guadalajara y la Ciudad de México.

¿Qué incluyen los paquetes Hospitality del Estadio Ciudad de México?

Cada una de las sedes mundialistas contará con una zona Hospitality. En el caso del Estadio Ciudad de México, Bloomberg Businessweek México explica que hay paquetes disponibles para los encuentros.

El paquete ‘Premium’ incluye botanas y bebidas para 12 personas y contempla cinco partidos. El precio, de acuerdo con el portal, es de 75 mil dólares (1 millón 305 mil 633 pesos) y ofrece: