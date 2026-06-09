¿Los restaurantes pueden transmitir partidos del Mundial 2026?

La CANIRAC señaló que no se pueden usar cuentas personales para transmitir los partidos del Mundial 2026 en restaurantes. (Foto: Imagen generada con IA Gemini)

¡Que empiece la cuenta regresiva! El Mundial 2026 está a unos días de comenzar con un partido inaugural en el Estadio Ciudad de México, donde la Selección Nacional se medirá ante Sudáfrica.

Debido a que no fue sencillo conseguir entradas para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA, muchas personas han optado por alternativas como reunirse en restaurantes para disfrutar de los encuentros acompañados de bebidas, botanas y comida.

Si estás pensando en ofrecer esta alternativa en tu negocio, debes considerar que existen algunas regulaciones al respecto, ya que no basta con tener una suscripción personal o sintonizar la televisión abierta para transmitir los partidos en tu restaurante.

Los restaurantes pueden transmitir los partidos del Mundial 2026, siempre y cuando tengan los permisos necesarios. (Foto: Unsplash)

¿Quiénes sí pueden transmitir los partidos del Mundial 2026?

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) explica que los restaurantes sí pueden transmitir los partidos; sin embargo, para hacerlo deben contar con suscripciones especiales.

La institución indica que los derechos de transmisión autorizada para negocios los tiene Televisa a través de dos plataformas con licencia para emisión comercial:

IZZI Negocios

Sky Business

Estos son los servicios que deben tener contratados los restaurantes si desean realizar transmisiones. ¡Ojo! Las cuentas de IZZI Negocios y Sky Business son diferentes a las que se contratan para uso personal en casa.

Lo anterior se debe a que las suscripciones registradas a nombre de una persona están diseñadas para uso privado, situación que cambia cuando el contenido se proyecta dentro de un establecimiento comercial.

“Cuando un restaurante transmite un partido para sus clientes, la transmisión se convierte en una comunicación pública dentro de una actividad comercial. No basta con tener televisión abierta, cable o una plataforma”, indica.

¿Qué hacer para evitar multas por transmitir los partidos del Mundial 2026?

La institución señala que durante el Mundial 2026 el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) será el encargado de verificar que los establecimientos cumplan con las normas correspondientes.

Ante ello, la CANIRAC recomienda no organizar eventos masivos sin revisar previamente que se cuente con los permisos necesarios, evitar el uso de señales piratas y no utilizar cuentas personales para proyectar los encuentros.

En caso de que se realice una inspección y las autoridades detecten que no se cuenta con las suscripciones necesarias para transmitir los partidos, los propietarios podrían enfrentar:

Multas.

Cancelaciones.

Problemas relacionados con los derechos de transmisión.

La CANIRAC explica que esto ocurre porque el uso de señales no autorizadas para restaurantes implica el incumplimiento de contratos y una posible violación a los derechos de transmisión.

Los restaurantes que incumplan con lo establecido podrían ser acreedores a una multa. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Cuáles son las multas por pasar partidos del Mundial 2026 sin los permisos?

El IMPI explicó en una nota aclaratoria que las personas que transmitan los partidos en sus negocios sin las autorizaciones necesarias y obtengan beneficios económicos podrían infringir el artículo 231, fracción VI, de la Ley Federal del Derecho de Autor.

La multa en estos casos va de mil a cinco mil días de multa, los cuales se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, lo que puede derivar en una sanción aproximada de 586 mil 500 pesos.

Las autoridades también señalaron que las sanciones pueden incrementarse en caso de reincidencia o desacato, al imponerse una multa adicional de 500 UMA por cada día que persista la conducta.