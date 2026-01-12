Proteína con chamoy: Así es Morango, la juguería de Isaac ‘El Cone’ Brizuela, exjugador de Chivas

Isaác Brizuela es el propietario de Morango, un negocio de jugos. (Foto: Cuartoscuro/Freepik)

Isaac ‘El Cone’ Brizuela empezó a construir un proyecto fuera de las canchas a través de la gastronomía. Primero apostó por un negocio de marquesitas y después amplió su inversión con la apertura de un local de jugos y smoothies orientado a una alimentación saludable.

Sus emprendimientos se dan a la par del cierre de una etapa en su carrera futbolística, luego de que quedó fuera del plantel de Chivas de Guadalajara al término del Clausura 2025 de la Liga MX, tras más de una década defendiendo la camiseta rojiblanca.

Como otros futbolistas que han encontrado en la comida una vía para diversificar sus ingresos, entre ellos Rogelio Romero, exjugador del Toluca, Brizuela comenzó a desarrollar estos negocios mientras define su futuro dentro del futbol profesional.

Y uno de ellos es Morango, en donde ofrece una bebida de jugo de naranja con néctar de agave, proteína en polvo y chamoy sin azúcar.

¿Cómo es Morango, negocio de Isaac ‘El Cone’ Brizuela?

Morango nació en 2024 como un negocio especializado en bowls de frutas como fresas, frutos rojos, plátano y más, acompañados con diferentes cereales como avena y granola.

El primer evento deportivo donde tuvieron presencia fue en el WTA 500, torneo de tenis que se celebró en Guadalajara en septiembre de ese mismo año.

Para febrero de 2025, el negocio de comida del ‘Cone’ Brizuela el proyecto gastronómico, amplió su oferta y sumó a su menú jugos y smoothies. En paralelo, Morango abrió su primera sucursal física ubicada en Zapopan, Jalisco, en una inauguración que estuvo llena de exjugadores y futbolistas de Chivas de Guadalajara que se dieron cita para apoyar a su compañero y amigo.

Entre los invitados estuvieron Jair Pereira, Roberto ‘El Piojo’ Alvarado, Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez ‘Guti’ y José Castillo.

¿Qué se vende en Morango?

La oferta de bebidas se ajusta a la disponibilidad de fruta por temporada. En el menú se encuentran jugos clásicos como el de naranja o zanahoria, pero también de fresa, frutos rojos o mezclados en distintas combinaciones.

En el caso de los smoothies, se preparan con distintos ingredientes como el coco, hay bebidas de avena, mango, arándanos o frambuesas.

Los bowls son parte fundamental del concepto. Además de frutas y cereales, se incorporaron toppings dulces y de acuerdo con el negocio de comida, uno de los favoritos es el de Nutella que se acompaña con plátanos, fresas y nuez.

Con el crecimiento del proyecto, Morango amplió su menú para incluir alimentos preparados, como un sándwich de pechuga de pavo preparado a la plancha con pesto, queso Gouda, jitomates deshidratados, espinacas y con pan de masa madre.

El menú de Morango se expandió cuando se anexaron botanas ‘saludables’ como las jícamas deshidratadas, que se consumen como si se trataran de papitas, con salsa picante y limón.

La incorporación más reciente en el menú del restaurante del exfutbolista son los llamados “Power shots”, que describen como una bebida concentrada con antioxidantes, vitaminas y componentes energéticos.

En la compra directamente en el local tienen algunas promociones por día como la de los miércoles en la cual te dan 2x1 en smoothies seleccionados.

También puedes realizar tu compra en el negocio a través de aplicaciones de delivery.

¿Dónde está Morango, negocio de jugos y smoothies del ‘Cone’ Brizuela?

La juguería de Isaac ‘El Cone’ Brizuela se ubica en la zona de Zapopan, Jalisco, exactamente en la dirección Avenida Santa Margarita, número 3740, en la colonia Residencial Poniente.

Los horarios del negocio del exfutbolista son de lunes a domingo de las 7:00 a.m. a las 9:00 p.m.