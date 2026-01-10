‘Han venido albañiles y presidentes’: La historia de Asados Don Abel, donde comió Sheinbaum

Don Abel, el dueño del negocio, también fue parte de uno de los episodios de ‘Mexicanicos’. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Un viaje por una de las sierras de Chihuahua cambió la vida de ‘Don Abel’. Durante su estancia, no solo aprendió a preparar asados de carne al estilo tradicional, sino que regresó a casa con su propio equipo para replicar la técnica.

De vuelta en su hogar y con un objetivo claro, Abel montó su propio asador, invitó a algunos amigos y compartió lo aprendido. Aunque asegura que todo comenzó como un juego, ese primer encuentro sentó las bases de un proyecto más grande: Asados Don Abel, su propio restaurante.

Con el paso del tiempo, el lugar se volvió un referente en Pachuca, no solo por sus peculiares asados de carne de jabalí y venado, sino también por las personalidades que suelen visitarlo, entre ellas el cantante Pedro Fernández y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así nació Asados Don Abel, donde comió Sheinbaum

Abel Jamabiel León creció en una familia dedicada a la venta de mercancía: “Nací entre chiles y tomates. Mis padres y mis abuelos siempre fueron comerciantes”, compartió en entrevista con el canal de YouTube De mucho con Chucho.

Y aunque su destino parecía muy diferente, fue el oficio de sus seres queridos el que, sin saberlo, lo introdujo a la industria restaurantera. En una ocasión acompañó a sus papás a vender manzanas a una zona de la sierra de Chihuahua.

“Unos señores que nos iban a comprar nos invitaron un corderito asado”, comentó. La técnica y el sabor conquistaron a Abel, a quien le regalaron un asador que no dudó en utilizar al regresar a casa.

“Aquí iniciamos jugando, invitando a los amigos (...) sin cobrarles nada”, dijo. Tras la primera vez que cocinó, sus conocidos comenzaron a sumarse a las comidas que organizaba y posteriormente buscaron la manera de contratarlo para reuniones.

“Me decían: ‘Oye, ¿cuánto cobras?’. Les respondía: ‘No, pues yo no me dedico a eso, nomás me das para mi refresco y yo lo hago’”, recordó en una entrevista con el canal de YouTube A todo gas Morelia.

En Asados Don Abel la especialidad es la carne de jabalí. (Foto: Cuartoscuro) (Fotografía Cortesía)

Poco a poco el negocio fue despegando, primero únicamente con servicio a domicilio y luego como un restaurante con una amplia sucursal, al que le puso su nombre: Asados Don Abel.

Aunque el dueño del lugar, en donde han comido políticos como el expresidente Enrique Peña Nieto, no detalla en qué momento ocurrió, la venta del icónico jabalí asado también comenzó por casualidad.

“Resulta que aquí hay una persona que se llama Santos Silvia, que hasta la fecha tiene muchos jabalíes (...) En ese tiempo me dijo: ‘Hazme un jabalí’”, recordó con De mucho con Chucho.

‘Don Abel’ dudó un momento; sin embargo, accedió a cocinarlo: “‘Ah bueno, pues dámelo, lo sacrifico, lo marino y lo hacemos. Si te gusta, bien; y si no, ¿qué perdemos? Nada’. Mira, gracias a Dios fue un éxito hasta ahora”.

Con el paso del tiempo, la carne asada de Abel se fue popularizando en Pachuca, donde comenzó el negocio, y fuera de la entidad, ya que de la mano de Brezo el restaurante abrió en la Ciudad de México en forma de franquicias.

¿Qué famosos han comido los asados de Don Abel?

Aunque todas las sucursales de Asados Don Abel son diferentes, tienen un común denominador: las fotografías que el dueño se toma con las personalidades que han comido en su restaurante.

Una de las locaciones en Hidalgo incluso cuenta con un muro lleno de retratos, en el que destacan figuras de la política, empresarios y artistas, aunque en el restaurante se atiende a todas las personas por igual, según el fundador.

“Este lugar lo ha visitado desde el estibador de la central de abastos, los albañiles y presidentes de la República”, comentó, tal como muestran las fotografías que cuelgan en los muros. Algunas de las personalidades que han comido en el lugar son:

El expresidente Vicente Fox

El expresidente Enrique Peña Nieto

El expresidente Carlos Salinas de Gortari

El actor Pablo Montero

El cantante Pedro Fernández

Además, en 2022 la presidenta Claudia Sheinbaum acudió a comer a Asados Don Abel. Una visita que documentó en sus redes sociales, donde afirmó que la comida había sido buena.

“Agradezco a Don Abel por su hospitalidad. Excelente y deliciosa comida en Asados Don Abel”, escribió la presidenta, quien también agradeció a Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, por haberla invitado.

Otra de las personalidades que ha visitado el restaurante es el empresario y mecánico Martín Vaca, quien, luego de conocer a ‘Don Abel’, forjó una amistad con el restaurantero e incluso lo invitó a participar en el programa Mexicanicos.

Además, Abel ha sido invitado a cocinar para distintas figuras públicas; una de ellas fue Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, a quien le preparó el clásico jabalí tras una pelea.

“Nos hizo favor de invitarnos, estuvimos a cuatro sillas del ring. Al otro día la comida fue en su rancho; él se comió tres taquitos y se tuvo que retirar, pero estuvo con nosotros un buen rato”, afirmó.

Tacos de venado y jabalí: ¿Cuánto cuesta comer en Asados Don Abel?

Aunque han pasado 35 años desde la inauguración de Asados Don Abel, el sabor de la comida sigue siendo especial, lo que está directamente relacionado con la preparación de los alimentos y la calidad de la carne.

“Tenemos el rancho aquí a media hora. Recibimos el animal desde que nace hasta que lo sacrificamos; tenemos un veterinario que está al pendiente y usamos solo alimento natural”, explicó.

Además de la carne asada, en el restaurante se sirven otros platillos como huevos preparados de distintas formas, entradas, sopas, ensaladas y especialidades, e incluso desayunos.

Los precios del menú van desde los 50 pesos por los tlacoyos hasta los 850 pesos por un kilo de parrillada, la cual contiene diferentes tipos de carne, aunque algunos platillos son más económicos. Algunos precios son los siguientes:

Entradas

Esquites: 90 pesos

Sopes con tuétano: 270 pesos

Tuétanos asados: 280 pesos

Papas diablo: 90 pesos

Sopes de tierritas: 90 pesos

Guacamole: 140 pesos

Guacamole con chapulín: 260 pesos

Del comal

Quesadillas: 75 pesos

Sopes: 70 pesos

Mini gorditas: 115 pesos

Tlacoyos: 50 pesos

Tortillas hechas a mano: 60 pesos

Sopas

Sopa de hongos: 110 pesos

Sopa de setas: 110 pesos

Consomé de pollo: 90 pesos

Fideo seco: 100 pesos

Sopa de fideo: 90 pesos

Birria de res: 140 pesos

Sopa de tortilla: 110 pesos

Especialidades

Queso asado: 180 pesos

Flautas: 170 pesos

Chamorro: 260 pesos

Costillar de jabalí: 230 pesos

Salmón: 290 pesos

Arrachera: 290 pesos

La parrilla

Taco de jabalí: 70 pesos

Taco de pollo: 60 pesos

Taco de chorizo argentino: 65 pesos

Taco de arrachera: 75 pesos

Taco de cecina: 65 pesos

Taco de chistorra: 65 pesos

Taco de roast beef: 65 pesos

Taco de camarón: 90 pesos

Taco de chorizo verde: 65 pesos

Taco de cecina adobada: 65 pesos

Taco de pescado: 85 pesos

Tacos de venado: 275 pesos

Taco gobernador: 280 pesos

Arrachera 1 kg: 750 pesos

Jabalí 1 kg: 750 pesos

Parrillada 1 kg: 850 pesos

El cheque promedio por persona es de 520 pesos, considerando la elección de una entrada, una sopa y uno de los platos fuertes, sin tomar en cuenta el precio de las bebidas.