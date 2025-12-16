¿Cuánto cuesta comer en Máximo Bistrot, el restaurante con tlayudas de cangrejo donde estuvo Dua Lipa?

Dua Lipa visitó el restaurante Máximo Bistrot en la Ciudad de México. (Foto: Shutterstock/Imagen ilustrativa generada con IA Gemini)

La ‘foodie’ Dua Lipa abrió una taquería en CDMX previo a sus presentaciones en nuestro país, pero sigue demostrando su amor por la comida mexicana al visitar recientemente el restaurante Máximo Bistrot.

El establecimiento de lujo condecorado con una estrella Michelin tuvo la visita de la cantante británica a casi dos semanas de su último concierto en el Estadio GNP Seguros.

No es la primera vez que Dua Lipa come en un restaurante de CDMX, pues ‘afiló el diente’ en otros sitios como los mariscos Contramar.

¿Cómo es Máximo Bistrot, restaurante que visitó Dua Lipa?

El chef Eduardo García es quien está a cargo de la cocina de Máximo Bistrot, ubicado en un local con “un pasado industrial” en la colonia Roma, en la Ciudad de México.

Los platillos que se encuentran en el menú tienen influencia de la cocina francesa en una mezcla con la gastronomía mexicana.

Una de las recetas destacadas de la carta son las tlayudas, plato tradicional de Oaxaca, pero reinventada con cangrejo y mole verde.

Las mesas y sillas de madera se encuentran en un salón con paredes blancas que son adornadas por árboles nacientes del suelo del establecimiento y por diversas macetas con flores.

Máximo Bistrot se describe como un lugar con un concepto de cocina sustentable, con la utilización de ingredientes frescos, nacionales y principalmente de temporada.

“Traemos el producto fresco del campo y del mar a tu mesa, reviviendo nuestra tradición ancestral, con todo hecho mano”, se lee en la descripción del sitio web del restaurante de la CDMX que visitó Dua Lipa, según un video compartido por Reforma.

¿Cuánto cuesta comer en Máximo Bistrot, restaurante en el que estuvo Dua Lipa?

El menú de Máximo Bistrot es cambiante, pues lo modifican en su sitio web día con día para ofrecer platillos de temporada.

Por tanto, el costo para comer aquí puede cambiar al depender de lo que degustes el día de tu visita.

El menú del martes 16 de diciembre tiene diferentes tipos de ensaladas, aguachile mixto con callo de hacha con maracuyá y otras entradas.

Estos son algunos de los costos junto con la descripción del platillo:

Ensalada mixta, vinagreta de queso azul, parmesano $280

Ensalada César con queso de puerco $340

Betabeles rostizados, vinagreta de manzana orgánica, queso de cabra de Celaya y toronja blanca $465

Kampachi laminado, vinagreta de soya y jengibre, salsa macha $545 MXN

Sopa de calabaza, mantequilla y camote orgánico, crutones y aceite de olivo $320 MXN

Tlayuda de cangrejo moro y mole verde, frijoles orgánicos $495 MXN

$495 MXN Aguachile mixto de callo Margarita y almeja reina, maracuyá y chiltepín $890 MXN

Ceviche de pulpo a la mexicana, tostadas y guacamole $570 MXN

Burrata, compota de jitomate orgánico, hinojo y alcaparra frita $570 MXN

Elotitos asados, holandesa y parmesano $540 MXN

Cebolla cocida en suero, gratinada con queso $545 MXN

Quesabirria de cordero orgánico $495 MXN

Pollo frito orgánico al BBQ $425 MXN

Jamón ibérico (70 gramos) $759 MXN

Los platos fuertes tienen platillos principalmente con diferentes tipos de carne, incluidos algunos con carne wagyu como la hamburguesa con queso.

Los precios alcanzan hasta poco más de $1,000 MXN.

Pechuga de pollo rostizado, poro cremoso con vino amarillo $680 MXN

Pechuga de pato de libre pastoreo laqueada $740 MXN

Codorniz asada y a las brasas $695 MXN

Lengua de res Wagyu cross a las brasas con cerveza, mole ‘casero’, puré de camote orgánico y cebolla encurtida $720 MXN

New York strip de res Wagyu Cross asado a la brasa, reducción de ternera y cebolla, espinaca cremosa $1100 MXN

Cheeseburger de res Wagyu cross $590 MXN

Existe la opción de un menú de degustación, en el cual se ofrecen los tres tiempos en pruebas de distintos platillos con un costo de $3,800 MXN por persona, además el restaurante de la CDMX ofrece agregar maridaje por un total de $5,650 MXN.

¿Dónde está Máximo Bistró y cuáles son los horarios?

Máximo Bistró se localiza en la avenida Álvaro Obregón, número 65 Bis, colonia Roma Norte, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

Los horarios de apertura son de lunes a sábado de 1:00 p.m. a 11:00 p.m., los domingos el establecimiento está cerrado.