Coca Cola House en CDMX: ¿Cuánto cuesta probar la receta al estilo de 1886?

Una fuente de sodas en CDMX ofrece Coca Cola servida como en 1886. (Fotos: www.coca-cola.com/mx / IA Gemini).

En un vaso de vidrio con hielo sirven un jarabe negro, la receta secreta; luego vierten agua carbonatada y mezclan con un agitador; al final, un poco más de burbujas. Así era la experiencia de tomar refresco de cola en 1886, cuando se ofrecía en farmacias como tónico, lo cual puedes recrear en Ciudad de México.

Coca Cola, refresco que llegó a México por primera vez hace casi 100 años, abrió este 11 de diciembre en la capital una fuente de sodas.

El concepto, denominado House of Coca-Cola, propone un recorrido por sabores exclusivos y referencias históricas, incluida una bebida preparada al momento bajo la referencia 1886, el año en que nació el refresco.

¿Dónde está Casa Coca-Cola en CDMX?

House of Coca-Cola está en la calle Alejandro Dumas 122-Local 3, Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México.

Coca Cola House está en Polanco (Foto: www.coca-cola.com/mx).

Entre las actividades disponibles está la personalización de latas con nombre, así como bebidas que no forman parte del portafolio regular en tiendas y mezclas que cambian por temporada.

El acceso a House of Coca-Cola está abierto al público en general; no obstante, las bebidas únicamente se sirven a personas menores de 13 años cuando están acompañadas por su madre, padre o tutor.

¿Cuánto cuesta beber en Coca Cola House CDMX? Precios del menú

La carta de Coca-Cola House en la Ciudad de México retoma el formato clásico de las fuentes de sodas y lo adapta a un espacio contemporáneo, con una oferta centrada en bebidas preparadas al momento, refrescos en distintos formatos y una selección limitada de alimentos de acompañamiento. Las bebidas van de 25 a 200 pesos.

Hay sodas emblemáticas de la marca y de su portafolio, servidos en vaso de 400 mililitros, con la posibilidad de añadir jarabes de sabores como vainilla, jamaica, granada o coco. A esto se suman presentaciones individuales de refresco en vidrio, lata o botella.

Coca Cola House ofrece mezclas especiales. (Foto: www.coca-cola.com/mx/).

El menú también incluye una oferta básica de snacks y pan dulce. En el apartado de Costa Coffee, la carta se amplía hacia bebidas calientes y frías a base de café, como americano, flat white o iced latte, además de un mocktail que combina espresso con refresco, agua mineral y fresas.

Uno de los bloques más distintivos es Sabores del mundo, donde se ofrece un sampler con seis bebidas, con y sin gas, provenientes de distintos mercados internacionales.

La carta se apoya en bebidas especiales como la bebida del mes, que cambia por temporada, y en una sección amplia de mocktails (cocteles sin alcohol), preparados sin alcohol que combinan refrescos, jugos, agua mineral, jarabes e ingredientes frescos.

También hay flotantes, que recuperan una fórmula tradicional de refresco con helado, y sips de temporada, bebidas frías o calientes que incorporan frutas, especias o hierbas.

Una de las opciones más atractivas es 'Servido al estilo 1886′, una Coca-Cola preparada al momento que alude al origen histórico de la bebida, la cual cuesta 60 pesos.

Fuente de sodas

Precio: $50 | Tamaño: 400 ml

Opciones disponibles: Coca-Cola, Coca-Cola Sin Azúcar, Sprite, Sidral Mundet, Fanta Zero, Inca Kola

Extra de jarabe: $20 (sabores: vainilla, jamaica, granada, coco)

Vidrio, latas y botellas

Vidrio (350 ml): $25

Lata (235 ml): $25

Botella (600 ml): $25

Snacks

Snacks varios: $60

Pan dulce: $55 (concha, bunn dulce de leche o rol de guayaba)

Costa Coffee

Americano (350 ml): $52

Flat White (350 ml): $74

Iced Latte (350 ml): $64

Costa Coffee Mocktail (400 ml): $140 (Costa Espresso, Sprite Zero, Topo Chico y puré de fresa con trozos de fresa)

Sabores del mundo

Sampler (150 ml c/u): $200 (seis bebidas, con y sin gas, de distintas partes del mundo)

Bebida del mes

Santa Fizz (400 ml): $140 (Coca-Cola con canela, galleta de jengibre y jugo Del Valle Manzana, coronada con crema batida de temporada)

Mocktails

Lavender Lemonade (400 ml): $120 (Sprite Zero y Del Valle Fizz Limonada con jarabe de lavanda, jugo de limón, menta fresca, pepino y limón)

Pumpkin Shake (400 ml): $140 (Fanta Zero con helado Santa Clara de vainilla, crema sabor calabaza, chispas de chocolate y trocitos de galleta)

Topochicolada (400 ml): $130 (Del Valle Arándano y mango con Sprite Zero y Topo Chico, decorada con mango fresco y un toque de chamoy)

Playita Spritz (400 ml): $130 (Fresca, jugo Del Valle Piña y jarabe de coco, coronada con Ades Leche de Soya Vainilla y piña fresca)

Flotantes

Coca-Cola Flotante (400 ml): $100 (bebida a elegir con helado de vainilla o limón)

Sips de temporada

Hot Pay de Manzana (400 ml): $140 (Sidral Mundet caliente con leche Santa Clara Vainilla, trocitos de galleta y canela)

Passion Freeze (400 ml): $130 (slushie de Fanta Fresa y Del Valle Durazno con rodaja de piña)

Sunset Cloud (400 ml): $120 (Del Valle Piña y Del Valle Fizz Limonada con espuma de piña y limón)

Brisa Herbal (400 ml): $130 (Del Valle Arándano y Sidral Mundet infusionados con romero, Topo Chico y blueberries)

1886

Servido al estilo 1886 (400 ml): $60 (Coca-Cola creada al momento)

La historia de Coca-Cola: De la farmacia a México

La historia de Coca-Cola comenzó en 1886, cuando el farmacéutico estadounidense John Stith Pemberton creó un jarabe que se mezclaba con bebidas carbonatadas y se ofrecía como un remedio con propiedades estimulantes.

Su idea original era un tónico llamado Vino Coca Pemberton: antes de llegar a su receta definitiva, la fórmula incluyo vino, aunque lo descartó por la Ley Seca de la época. Luego incluyó hojas de coca y nuez de cola, ingredientes asociados en esa época a efectos tonificantes según Dios, patria y Coca-Cola, de Mark Pendergrast.

Publicidad de Coca Cola del 14 de abril de 1936. (Foto: Facebook / AGN).

History Channel explica: “Cuando Pemberton fue consciente de la adicción que creaba esta bebida que contenía 9 miligramos de cocaína por vaso, cambió su fórmula añadiendo cafeína y retirando las hojas de coca”.

La bebida empezó a ofrecerse en la droguería Jacob’s, en Atlanta, y posteriormente se extendió a las fuentes de sodas, donde se servía a un precio de cinco centavos por vaso. En 1888, John Stith Pemberton cedió los derechos de Coca-Cola al farmacéutico Asa G. Candler, quien introdujo nuevos ajustes a la fórmula; más adelante, en 1919, la empresa volvió a cambiar de manos cuando fue adquirida por Ernest Woodruff y un grupo de inversionistas.

En México, la industria refresquera ya existía antes de la llegada de Coca-Cola. Desde finales del siglo XIX se producían bebidas carbonatadas locales, como las de la embotelladora La Montañesa o la Sidra Pino en Yucatán. A inicios del siglo XX, el Sidral Mundet, creado por Arturo Mundet, ya tenía presencia en el país.

Coca Cola llegó a México en los años 20. (Foto: Facebook MODO).

Coca-Cola llegó oficialmente a México en 1926, primero en Monterrey y Tampico, tras la concesión de embotellado a empresarios locales. Antes de ello, la bebida circulaba de forma informal, traída por comerciantes desde Estados Unidos. Monterrey funcionó como un primer laboratorio para su distribución y promoción.

En 1929, Arturo Mundet introdujo Coca-Cola en la Ciudad de México, integrándola a un entorno donde ya existían fuentes de sodas, cantinas y cafeterías. Con el paso de los años, el refresco se consolidó como parte del consumo cotidiano, acompañado de estrategias publicitarias locales y una adaptación al mercado mexicano.