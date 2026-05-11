El Council of the Americas impulsa diálogo sobre inversión y crecimiento en México

En medio de un escenario internacional que exige mayor integración y resiliencia económica, el Council of the Americas (COA) reunió en la capital del país a líderes empresariales y autoridades para trazar una ruta que permita consolidar a México como un destino estratégico para la inversión.

Durante su conferencia anual, el diálogo fluyó en torno a un mismo eje: cómo traducir el potencial del país en crecimiento sostenido. La combinación de ubicación geográfica, talento y cercanía con Estados Unidos fue señalada como una ventaja clave en el actual proceso de relocalización de cadenas productivas. Bajo este contexto, el Plan México emergió como una pieza central para impulsar infraestructura, innovación y desarrollo regional.

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Uno de los puntos que concentró mayor atención fue la próxima revisión del acuerdo comercial de América del Norte. Los participantes coincidieron en que la integración alcanzada entre los tres países ha sido fundamental para la competitividad regional. Por ello, advirtieron que cualquier ajuste deberá preservar la estabilidad de las cadenas de suministro, evitando impactos que puedan trasladarse a precios o frenar el dinamismo económico.

Durante su intervención, la Coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización Altagracia Gómez Sierra, enfatizó que “México tiene ganas. México tiene voluntad de mejorar las cosas, de cambiar lo que no funciona y de crecer”. Además, habló sobre los esfuerzos del gobierno; “El gobierno también asume su responsabilidad de fungir como palanca en el desarrollo económico y es por eso que va a comprar primero lo nacional”, dijo.

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El sector energético también ocupó un lugar relevante en la conversación. Especialistas subrayaron que México cuenta con recursos suficientes para convertirse en un motor de crecimiento, siempre que existan condiciones claras para la inversión. En ese sentido, destacaron la importancia de esquemas que combinen capital público y privado, así como certidumbre regulatoria que permita detonar proyectos de largo plazo.

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En paralelo, el financiamiento fue abordado como un habilitador clave. Directivos del sector financiero coincidieron en que el país no enfrenta escasez de capital, sino el reto de estructurar proyectos atractivos y viables. La meta, señalaron, es elevar los niveles de inversión hacia finales de la década, con una participación predominante del sector privado.

Carlos García, director general de Valero México, enfatizó la importancia de apoyar a la industria de los hidrocarburos y el beneficio de trabajar juntos como región. “Norteamérica es la única región a nivel mundial que puede ser autosuficiente en el tema de energía… Norteamérica realmente tiene todo y la gran oportunidad que tenemos es continuar en ese trabajo, continuar eso es un ejemplo de la fortaleza que tenemos como región”.

Por otro lado, Eugenio Amador Quijano, director de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, señaló que su industria está esperando que “en la estructuras de financiamiento, cerca del 60% de inversión venga de estructuras privadas o de estructuras mixtas”.

Asimismo, se puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer la producción nacional, particularmente en industrias estratégicas. Empresarios advirtieron que combatir prácticas desleales y fomentar el consumo interno serán factores determinantes para mejorar la competitividad y reducir la dependencia de importaciones.

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A lo largo del encuentro, quedó claro que la coordinación entre autoridades y empresas será esencial para avanzar en estos objetivos. Las iniciativas gubernamentales orientadas a incentivar la inversión y priorizar el desarrollo interno fueron vistas como señales positivas por parte del sector empresarial.

El cierre del foro dejó un tono de cautela, pero también de confianza. México, coincidieron los asistentes, tiene frente a sí una oportunidad única. El desafío será convertir ese potencial en resultados tangibles que impulsen el crecimiento, generen empleo y fortalezcan su papel dentro de la economía global.