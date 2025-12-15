Richard Hart, de ‘The Bear’, pide perdón por criticar pan mexicano: ‘En este país soy un invitado y lo olvidé’

El británico Richard Hart, de la panadería Green Rhino en la Ciudad de México conocido por su vínculo con la serie The Bear, publicó un comunicado oficial dirigido “a los mexicanos” en el que ofrece una disculpa pública tras afirmar que el país no tenía “mucha cultura del pan” y que “el trigo mexicano no es bueno”.

El mensaje firmado por el chef Richad Hart fue difundido este lunes en la cuenta de Instagram de Green Rhino, red donde tuvo que desactivar los comentarios por las críticas en su contra; llega después de que se viralizaron sus polémicas opiniones sobre el consumo de pan mexicano en el pódcast danés Pop Foodie Radio.

El mensaje de disculpa de Richard Hart, panadero de Green Rheno

Richard Hart reconoció directamente el error: “Sobre los comentarios que hice acerca de la cultura del pan mexicano, he escuchado la conversación en redes y he leído sus mensajes. Quiero ofrecer una disculpa clara y sincera. Me equivoqué, y lo lamento profundamente”.

Richard Hart abrió su panadería Green Rheno en CDMX en junio de 2025. (Foto: Shutterstock).

El panadero agregó que su comportamiento fue irrespetuoso: “Desde que me mudé a México, me enamoré de la gente de esta ciudad. Sin embargo, mis palabras no reflejaron ese respeto, en este país soy un invitado y olvidé actuar como tal”.

Hart añadió que no espera que la disculpa elimine el agravio percibido, pero afirma que asume la responsabilidad de “aprender y corregir”: “A partir de ahora, mi prioridad será escuchar más y hablar menos. Mi compromiso es demostrar con acciones -no con palabras - el respeto que la cultura mexicana merece. Aprenderé de esta lamentable experiencia y me esforzaré por hacerlo mejor cada día”.

¿Qué dijo Richard Hart sobre el pan mexicano?

Las declaraciones que detonaron la polémica fueron hechas durante una conversación grabada en abril de 2024 para Pop Foodie Radio, cuando Hart hablaba sobre su proyecto de abrir una panadería en la Ciudad de México y reflexionaba sobre el consumo de pan en distintos países.

En ese contexto, el chef explicó que, desde su percepción, en México el consumo cotidiano se inclina principalmente hacia el pan dulce: “La mayoría de la gente en México come pan dulce. Lo llaman pan, pero es más como pasteles y bollos. Ya sabes, llaman pan a todo, como los croissants (...) Es bastante obvio, porque su versión del sándwich es el taco (...) Ya sabes, para los mexicanos, eso es su sándwich”.

Richard Hart dedicó un mensaje a los mexicanos. (Foto: @greenrhino_mx).

En otro momento de la entrevista aparentemente hizo una referencia a bolillos y teleras con las que se hacen tortas: “Sería interesante ver México, porque ellos tampoco tienen mucha cultura del pan (…) Hacen ‘tartas’ con estos panecillos blancos feos que son bastante baratos y están hechos industrialmente”.

El británico además afirmó que el trigo disponible en el país no cumplía con las características que él necesita para elaborar pan de masa madre al estilo que desarrolló en Tartine Bakery, en Estados Unidos:

“El trigo mexicano no es bueno, porque no tienen una gran cultura de cultivo de trigo y lo que utilizan está completamente procesado, lleno de aditivos, como reforzantes de masa y cosas así”.

¿Quién es Richard Hart, panadero de ‘The Bear’?

Richard Hart es fundador de Hart Bageri, una cadena de panaderías en Copenhague desarrollada en colaboración con René Redzepi, chef del restaurante Noma. También fue jefe panadero de Tartine Bakery en California, un establecimiento asociado al auge del pan de masa madre en Estados Unidos.

En la serie The Bear, el personaje Marcus viaja a Copenhague para aprender panadería del “mejor”, una referencia directa al trabajo de Hart. El actor Lionel Boyce ha señalado que sostuvo conversaciones con el panadero para inspirarse en su papel y destacó su curiosidad y perseverancia.

Tras triunfar en Europa, Richard Hart eligió México como su lugar de residencia y el sitio para poner una innovadora panadería (Foto: OSCAR GONZALEZ FUENTES / Shutterstock.com).

Green Rhino abrió en junio en Tonalá 121, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. La oferta del establecimiento incluye pan salado, pan dulce, productos de temporada y una línea de groceries.

Los precios van desde piezas saladas de entre $60 y $165, pan dulce que oscila entre $45 (orejita) y $750 (pastel completo). La oferta dulce incluye garibaldis, conchas de cacahuate, roles de guayaba, croissants rellenos de maracuyá o manzana, honey buns y galletas de chocolate. Las opciones saladas van de baguettes ($60) a pan de ajonjolí ($160).