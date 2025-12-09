Con chicharrón de Rib Eye y lechón al horno: Así es Dos Aguas, restaurante donde comió César Duarte

El restaurante Dos Aguas cuenta con una amplia carta de mixología con cocteles y vinos, aunque también se pueden pedir cervezas. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

Antes de que César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, fuera visto en el Bar Plan B, que se encuentra en el centro de la entidad; el político acudió a comer a un restaurante de alta cocina mexicana.

Se trata de Botanero Dos Aguas un espacio que rinde homenaje a las cantinas clásicas de México, pero preservando un toque elegante tanto en la decoración como en la carta de comida y mixología.

Esto debido a que en el restaurante no solo encontrarás las clásicas cervezas de barril; también hay cócteles como Aperol Spritz, margaritas, palomas y negronis; además de platos tan comunes como un chicharrón, pero hecho con ingredientes premium como el rib eye.

¿Cómo es Botanero Dos Aguas, a donde fue César Duarte?

Tal como ocurre en las icónicas cantinas mexicanas como La Peninsular o Tío Pepe, al ingresar a Dos aguas lo primero que verás es una amplia barra de madera con bancos altos, desde donde se preparan los cócteles.

Pero si vas con la idea de comer, además de disfrutar unos buenos tragos, una copa de vino o incluso una cerveza, entonces puedes optar por sentarte en las mesas de madera que están por todo el salón.

Aunque el restaurante conserva un estilo rústico inspirado en las cantinas y los steak houses, con muros de ladrillo, la iluminación cálida y la presentación de los platillos aportan un toque elegante a Dos Aguas.

Además de las mesas que están dentro, el restaurante cuenta con espacio para comer en el exterior. Tal como reportaron medios locales de Chihuahua, esta fue la sección que eligió el exgobernador César Duarte para comer.

En fotografías que se encuentran disponibles en Facebook de aquel momento, se le ve a César Duarte en una mesa con un platillo al centro y varias cervezas, las cuales comparte con las personas con las que fue a comer.

Menú y precios: ¿Cuánto cuesta comer en Botanero Dos Aguas?

Botanero Dos Aguas ofrece una reinterpretación de los platillos de cantina, aunque manteniendo el concepto de comida mexicana tradicional al ofrecer platillos que van desde el chicharrón hecho con rib eye hasta el jugo de carne que no puede faltar.

El restaurante ofrece sopas, ensaladas, botanas, tacos, platos fuertes y de jueves a sábado se prepara lechón al horno, el cual se acompaña con cebolla, frijoles, cilantro y salsas.

Los precios en Botanero Dos Aguas van de los 169 pesos (por la sopa de tortilla) a los mil 499 pesos (por el Ribeye Prime) y aunque la cerveza tiene un precio general de 69 pesos; también se pueden ordenar cocteles.

El restaurante Dos Aguas sirve platillos de la gastronomía mexicana tradicional preparados con ingredientes premium. (Foto: Captura de pantalla)

Los costos en la carta de mixología van de los 129 pesos por el ‘Arrancador’ (con smirnoff tamarindo, clamato, Red Bull y chamoy) a los 189 pesos por la mayoría de los cocteles. Las copas de vino alcanzan hasta los 399 pesos.

Ensaladas y sopas

Ensalada Dos Aguas: 289 pesos

Jugo de carne: 149 pesos

Ensalada machete: 349 pesos

Botanas

Atropellado norteño: 289 pesos

Brócoli asado: 249 pesos

Guacamole con chicharrón de La Ramos: 369 pesos

Ceviche de pulpo: 369 pesos

Esquites fuego: 259 pesos

Papas fritas: 269 pesos

Fideos secos: 189 pesos

Barbacoa norteña: 299 pesos

Chicharrón rib eye: 389 pesos

Tacos

Tacos dorados: 289 pesos

Tacos árabes: 269 pesos

Tacos sudados de rib eye: 549 pesos

Racos rib eye: 399 pesos

Gringas de chicharrón de La Ramos: 269 pesos

Plato fuerte

Aguachile de filete USDA: 799 pesos

Hamburguesa Dos Aguas: 399 pesos

Salmón fresco: 399 pesos

Chamorro adobado: 349 pesos

Pulpo al carbón: 499 pesos

Rib eye prime: 1 mil 499 pesos

El cheque promedio es de 1 mil 114 pesos por persona, considerando que se ordene un coctel, una botana y un plato fuerte, pero todo dependerá de lo que se pida durante la visita.

Botanero Dos Aguas: ¿Dónde está el restaurante al que fue César Duarte?

El Botanero Dos Aguas se encuentra en la calle Vía Lombardia 5700-8, en el Distrito I, El Saucito, Chihuahua. Abre de lunes a sábado de 12:00 de la tarde a 2:00 de la madrugada; los domingos abre de 12:00 de la tarde a 11:00 de la noche.