‘FGR está mal informada’: César Duarte fue detenido por el mismo delito que ya enfrentaba, acusa abogado

El abogado de César Duarte, Juan Carlos Mendoza, afirmó este martes 9 de diciembre que la nueva detención del exgobernador de Chihuahua se realizó por los mismos delitos por los que ya era procesado en la entidad, lo que constituye un “triple enjuiciamiento” y evidencia que la Fiscalía General de la República (FGR) recibió información incorrecta.

Mendoza explicó que la figura jurídica empleada por la FGR no debería utilizarse para iniciar un nuevo proceso penal, sino únicamente para efectos de extradición. “Es para que sea extraditado a otro país, no para que sea juzgado por otro delito; ahí me parece que la señora (Ernestina Godoy) está siendo mal informada”, afirmó.

El litigante cuestionó que César Duarte fuera detenido nuevamente por los mismos hechos relacionados con un presunto desvío de 96 millones de pesos, caso por el que ya enfrenta un proceso en Chihuahua.

“Cómo es posible que ahorita esté siendo detenido por hechos que ya está siendo procesado aquí en Chihuahua en la carpeta de investigación. Es una situación de que estamos en un triple enjuiciamiento, es algo que yo no había visto”, dijo.

Recordó que su defendido pasó un año y medio enfrentando el proceso en libertad sin incumplir ninguna medida cautelar. “El señor ha cumplido perfectamente su medida cautelar, entonces las motivaciones son desafortunadas”, sostuvo.

El abogado también atribuyó la nueva acción penal a supuestas motivaciones políticas y señaló directamente al exgobernador Javier Corral. Lo acusó de mantener una “venganza política” contra Duarte y lanzó críticas personales:

“Es un pobre señor desalmado que no tiene mucho en su intelecto y lo que desafortunadamente hace es activar venganzas y odios”, expresó.

¿Qué sabemos de la detención por presunto lavado de dinero de César Duarte?

César Duarte fue detenido por segunda ocasión, ahora por lavado de dinero.

En un comunicado, la FGR precisó que Duarte fue aprehendido en Chihuahua “por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Duarte fue detenido alrededor de las 14:00 hora local al salir de su domicilio.

La FGR detalló que la detención responde a una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez.

Asimismo, apuntó que investiga a César ‘N’ “por su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano”.