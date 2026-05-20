América y Pachuca en la Concachampions Femenil: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO las semifinales?

América y Pachuca buscan llegar a la final de la Concachampions W 2026. (Foto: ChatGPT/América/Pachuca/Gotham/Washingtonspirit)

Las fases finales de la Concachampions W 2026 tienen como protagonistas al Club América Femenil, actual campeón de Liga MX, contra el Gotham FC, y a Pachuca vs. Washington Spirit.

Los dos clubes del futbol mexicano buscan conseguir su boleto a la final para coronarse y conseguir un pase directo al Mundial de Clubes 2028.

En cambio, los perdedores de ambos encuentros tienen un juego pendiente por el tercer lugar del torneo de Concachampions.

América Femenil es liderado por Irene Guerrero, jugadora clave en el partido vs. Gotham. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro.com).

¿Dónde y a qué hora ver Club América Femenil vs. Gotham FC en la Concachampions W?

América Femenil enfrenta al Gotham FC este miércoles 20 de mayo desde el Estadio Hidalgo en las semifinales de la Concachampions W a un solo juego.

La hora de arranque del encuentro es a las 5:30 p.m. del tiempo del centro de México.

La transmisión del partido es a través de ESPN, en TV de paga, y de Disney+, pero con la suscripción Premium, la cual tiene un costo extra a la mensualidad.

En caso de no contar con acceso, puedes consultar las actualizaciones con lo más destacado en El Financiero Deportes.

¿Dónde y a qué hora ver Pachuca Femenil vs. Washington Spirit en Concachampions W?

El juego entre Pachuca Femenil y Washington Spirit es este miércoles 20 de mayo, también desde el Estadio Hidalgo.

Las ‘Diosas del viento’ salen a la cancha a las 8:30 p.m. del tiempo del centro de México.

El partido está disponible en Disney+ Premium, con un coste adicional a la suscripción mensual, y en ESPN, canal de paga disponible en algunos paquetes.

¿Cómo llegan Club América Femenil y Gotham FC a la semifinal de Concachampions W?

Esta será la segunda ocasión que Club América y Gotham FC se enfrenten en Copa de Campeones Concacaf W. La anterior también fue por semifinales, en 2025, con triunfo para el equipo de de la MLS 3-1.

‘Las Águilas’ atraviesa su mejor racha de triunfos consecutivos en Copa de Campeones Concacaf W, con tres, sin conceder goles (9-0 vs. Chorrillo, 1-0 vs. Pachuca y 2-0 vs. Orlando Pride). De vencer a Gotham FC será la mejor racha de victorias al hilo para un equipo de Liga MX Femenil en el torneo.

Gotham FC es el único equipo que jugó más de cinco partidos hasta el momento en el torneo y no perdió ninguno (7V 3E). Sin embargo, dos de esos tres empates fueron ante equipos de Liga MX Femenil (0-0 ante Rayadas y 4-4 ante Tigres, ambas en 2024).

¿Cómo llegan Pachuca Femenil y Washington Spirit a la semifinal de Concachampions?

El Washington Spirit llega al encuentro en gran forma, buscando convertirse en el tercer equipo en la historia del torneo en ganar cinco partidos consecutivos sin derrota (3-1-0). La historia también podría favorecer a Claudia Martínez, quien podría convertirse en la primera jugadora menor de 19 años en marcar en un partido de fase eliminatoria de la Copa de Campeones Concacaf W.

Pachuca, lideradas por Charlyn Corral, sigue en busca de su primera victoria frente a rivales de Estados Unidos en la Copa de Campeones W. Esthefanny Barreras lidera a todas las jugadoras activas con 11 atajadas, la mayor cantidad para cualquier guardameta de los equipos que compiten en las semifinales.

Ambos equipos buscarán alcanzar la final por primera vez en la historia de la competición.

Charlyn Corral es goleadora del Pachuca Femenil. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Cuándo es la final de la Concachampions Femenil 2026?

La final del torneo de futbol femenil de la Concacaf se disputa el sábado 23 de mayo, con horarios y transmisión aún por revelarse.