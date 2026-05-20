Activistas que protestaron contra proyecto en Playa Las Cocinas enfrentan 4 órdenes de aprehensión

La empresa Dine continua los trabajos de un complejo turístico en playa Las Cocinas pese a las protestas de los defensores del territorio en Punta Mita.

Defensores de territorio y habitantes de Punta Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, enfrentan al menos cuatro órdenes de aprehensión relacionadas con las protestas contra el desarrollo inmobiliario en Playa Las Cocinas, en medio de un conflicto legal por el uso de zona federal marítimo-terrestre.

Los mandamientos judiciales contemplan presuntos delitos de amenazas, daños en propiedad ajena, apología del delito y asociación delictuosa, derivados de denuncias presentadas por particulares y por la empresa Cantiles de Mita S.A. de C.V., vinculada al proyecto turístico en la zona costera.

Activistas y habitantes se han opuesto a la construcción de un nuevo desarrollo inmobiliario en Punta de Mita, en Playa Las Cocinas, debido a los posibles impactos ambientales y sociales que el proyecto ocasiona en la zona.

Sin embargo, la empresa DINE, a cargo del proyecto, afirmó en un comunicado en mayo que cumple con los permisos de Semarnat y de Profepa para la construcción.

¿Qué sabemos de la denuncia contra activistas por protestas en Playa Las Cocinas

El abogado Luis Daniel Juárez, defensor de cuatro de las personas señaladas por las protestas ante el proyecto en Playa Las Cocinas, informó que las órdenes de aprehensión fueron notificadas dentro de los juicios de amparo promovidos tras las movilizaciones realizadas en la playa.

Explicó que los recursos legales son en contra de cuatro activistas, aunque detalló que los jueces federales impusieron medidas cautelares que incluyen el pago de garantías económicas de entre 3 mil 500 y 8 mil pesos.

“Nos notificaron hace un par de horas que al menos cuatro manifestantes de Punta Mita tienen órdenes de aprehensión por distintos delitos”, señaló.

El litigante afirmó que los señalados son habitantes de la zona con actividades principalmente vinculadas a la pesca y servicios locales, por lo que consideró que las medidas tienen un impacto económico relevante.

“Sí es una carga fuerte para ellos, porque son pobladores, pescadores”, dijo.

En cuanto al estado procesal, Juárez precisó que las suspensiones otorgadas dentro de los amparos impiden, por el momento, la ejecución de las órdenes de detención, al no tratarse de delitos considerados graves conforme al artículo 19 constitucional.

“El amparo los protege; aunque exista una orden de aprehensión, no pueden ser detenidos mientras esté vigente la suspensión”, explicó.

El abogado también cuestionó la celeridad con la que, afirmó, fueron integradas las carpetas de investigación que derivaron en los mandamientos judiciales.

“El mismo día el Ministerio Público reunió los elementos suficientes para que el juez librara la orden de aprehensión”, expuso.

Agregó que el 28 de abril tres personas fueron detenidas durante una manifestación bajo el argumento de flagrancia por presuntos daños y amenazas, aunque posteriormente fueron liberadas.

El conflicto se desarrolla en paralelo a la disputa por el proyecto turístico en Playa Las Cocinas, donde habitantes de la zona han sostenido protestas por presuntas afectaciones ambientales y por el acceso a la playa.

DINE defiende proyecto en Punta Mita y afirma que tiene permisos de Semarnat

En ese contexto, Grupo DINE aseguró en un posicionamiento que el desarrollo cuenta con permisos y autorizaciones emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), además de operar bajo una concesión federal vigente.

La empresa sostuvo que las obras se realizan dentro de los límites autorizados, negó afectaciones ambientales y afirmó que el proyecto mantiene el carácter público de la playa.

Por su parte, el Comité Puntamitense en Defensa de Playa Las Cocinas acusó falta de transparencia en la información del proyecto y señaló que la comunidad no ha tenido acceso completo a los estudios e impactos.

El colectivo reiteró su exigencia de ajustes a la obra para garantizar el respeto a la Zona Federal Marítimo Terrestre y el libre acceso al litoral.

Apenas el martes 19 de mayo, la Semarnat informó que no otorgará permisos para un proyecto turístico de Royal Caribbean, conocido como Perfect Day, que se planeaba construir en Mahahual.