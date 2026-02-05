Riviera Nayarit y su continua expansión

Surgido en la década de los noventa por el impulso que recibió de FONATUR (Fondo de Fomento al Turismo), Riviera Nayarit es desde su creación un destino planificado en el alto perfil y lujo.

En consecuencia, Punta Mita ha sido en los últimos 25 años el eje, que impulsó este corredor que le separa 14.7 kilómetros de Puerto Vallarta.

No obstante, en los últimos 6 años tomó un nuevo impulso que alentó la llegada de marcas internacionales como Rosewood, Meliá, Four Seasons, Montage y Pendry, Ritz Carlton Reserve.

Fue entre 2019 y 2024 que algunas propiedades residenciales sólo en Punta Mita, donde se crearon 25 desarrollos, triplicaron su valor al aumentar su valor hasta 3 millones de dólares.

Un factor determinante en quienes ven su evolución y la llegada de nuevas marcas es el aumento de precios y la salida de proyectos con una escala distinta a lo edificado en Puerto Vallarta, con quien registró de manera conjunta una ocupación hotelera que era superior a 70%.

Al igual que otros destinos en México, éste ha logrado consolidar una ola que traerá al corredor alrededor de 2,000 habitaciones en su mayoría del segmento de lujo hacia 2030.

Actualemente el área que va de Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Bucerías, Punta Mita, Bahía de Banderas, San Francisco (San Pancho), Rincón De Guayabitos, Sayulita y Monteón, cuentan con una oferta de 24, 644 habitaciones, 60% de las cuales se ubica en el nicho del lujo, de acuerdo con el reporte Lodging performance highlights al tercer trimestre de 2025, generado por el área de Value & Risk Advisory and Hotels & Hospitality de la firma JLL México.

Es cierto que la región dista de lo alcanzado por Riviera Maya que opera 71 mil 980 cuartos o Cancún que tiene 41 mil 981 habitaciones de todas las clases.Sin embargo, al igual que Los Cabos, éste destino destaca por ser uno de los polos clave para la inversión hotelera de lujo en México.De acuerdo con la Secretaría de Turismo, en Nayarit existen 18 proyectos estratégicos que dejarán inversiones por 7 mil 135 millones de dólares, pero también nueva infraestructura que sigue las tendencias de la hospitalidad al incorporar marcas globales y el componente residencial.

Como desafíos, se espera que en este destino la diversificación de la oferta y la conectividad aérea sean factores que sigan impulsando su desempeño en 2026.

Sólo en Punta Mita, actualmente DINE y LCA Capital construyen los hoteles Montaje y Pendry, proyectos que dejarán una inversión de más de 10 mil millones de pesos.En conjunto, ambos integrarán más de 260 habitaciones y 90 residencias hacia 2027, fecha en que se estima sean concluida la edificación.

Y no sólo eso, entre otros proyectos en Vallarta continúa el desarrollo de proyectos residenciales verticales, uno de ellos brandeados por la marca Thompson, por la que apuesta RLH Properties.

Esta inercia es por demás positiva para México, que ha logrado atraer a marcas como Motto by Hilton, Grand Hyatt City Santa Fe, Hilton Garden Inn Polanco en Ciudad de México, además de Kimpton Tres Ríos, Rixos Cancún, The Ritz Carlton Punta Venados en el corredor Cancún-Riviera Maya.Sin duda, es un momento excepcional del que toman ventajas inversionistas, desarrolladores y operadores locales, permitiendo en distintos formatos el crecimiento de marcas con potencial de internacionalización.