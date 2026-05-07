La ruta por Macquarie II

En nuestra reciente entrega comentamos que las apuestas por los activos de Fibra Macquarie continuarían.Hace unos días Fibra NEXT, liderada por Raúl Gallegos, propuso adquirir la totalidad de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) mediante un factor de intercambio incrementado de 0.475 Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) de NEXT por cada CBFI de FIBRA Macquarie equivalente a monto en efectivo 47.50 pesos por CBFI adquirido es decir, un máximo total en efectivo de 13 mil 255 millones de pesos.

Una semana después, Fibra Monterrey con interés previo, anunció el incremento en su oferta pública de adquisición y suscripción recíproca (OPA) de 3 a 3.20 CFBIs de Fibra Monterrey por cada certificado de Macquarie.

La oferta presentada por el equipo que preside Jorge Ávalos, establece un factor de intercambio que, al precio del 21 de abril de este año, deja 51.20 pesos por cada certificado de Macquarie.

En su oferta Fibra Monterrey señaló la opción de elegir un monto en efectivo equivalente a 44 pesos por cada CFBI hasta por un monto total máximo en efectivo de 8 mil 901 millones de pesos, equivalente a 25% de todos los certificados de Maquarie en circulación al 15 de abril definidos como la opción en efectivo, misma que está vigente hasta el 29 de mayo.

Esta propuesta incluye otros aspectos que al igual que la previa de Fibra NEXT, denotan posturas encaminadas a ganar la contienda por la transacción más representativa del mercado, que marcará un reacomodo en el mapa de jugadores.Para ambos, no sólo representa la oportunidad de robustecer sus portafolios con activos sólidos que aseguran incrementos en rentas dolarizadas y plusvalía, sino que además elevan las barreras de entrada para nuevos participantes.

Quien gane la apuesta, agregará un portafolio de 262 inmuebles industriales con una ocupación superior a 98% actualmente, que se ubican principalmente en estados del norte y Bajío, donde destacan Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana impulsados por la reciente ola del nearshoring.

Un factor a considerar es lo que representará para los inquilinos el acuerdo vinculante oferta pública con Macquarie Asset Management para adquirir los derechos de administración de FIBRA Macquarie, que lidera Prologis desde marzo pasado.

Por tanto, lo anunciado en las últimas horas consolida las estrategias de rotación de activos que redirigen capital hacia el sector industrial, donde desde la perspectiva de analistas, la demanda supera de forma sostenida a la oferta, especialmente en el norte y el Bajío, ambas regiones donde Macquarie dispone de propiedades.

Como lo hemos dicho, la contienda deja ver la madurez y selectividad del actual ciclo para un mercado que hoy ve construir 959 mil m2, 3.2 millones de m2 para atender la demanda de 13 mercados que actualmente cuentan con una tasa de disponibilidad promedio de 4.9%Así las cosas, la historia continúa.

Nueva visión en FINSA

Ayer miércoles se dio a conocer el nombramiento de Rocío Palafox, como directora general de FINSA, que asume el cargo el 1 de junio próximo.Esta sucesión institucional valida un proceso de transición planificada de la firma ante el contexto de transformación estructural que vive el negocio industrial del país y lo que se ve venir ante el nuevo rostro del nearshoring.

El anuncio establece la permanencia de Sergio Argüelles en la presidencia ejecutiva y del consejo, desde donde desarrollará la arquitectura estratégica para la definición del valor de largo plazo y el relacionamiento institucional de la empresa.Actualmente este jugador opera 28 parques industriales y más de 70 ubicaciones en México y a nivel internacional, que en total le dejan más de 3.9 millones de m2 en arrendamiento y administración.

Por su liderazgo financiero alcanzado en su paso previo por el BID Invest, GE y GE Capital, Palafox trasladará la experiencia no sólo en ese ámbito, sino que podrá consolidar su enfoque en prioridades estratégicas del desarrollador como el crecimiento sostenible, disciplina financiera, eficiencia operativa y gestión de riesgos.

Por lo anterior, será un respaldo en procesos de consolidación, estructuración financiera y eficiencia operativa, tal y como lo ha hecho en la relación actual con bancos, inversionistas institucionales y de levantamiento de capital.

Claudia Olguín es periodista y analista en real estate.