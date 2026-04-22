Costa Nayarit: el megaproyecto turístico que apuesta por el Pacífico mexicano con inversión de más de 20 mil millones de pesos

las firmas Prodi, Life Properties International (LPI) y GFA anunciaron el desarrollo de Costa Nayarit, un complejo turístico-residencial que contempla una inversión superior a 20 mil millones de pesos y que busca posicionarse como uno de los proyectos más relevantes del país.

El desarrollo se ubicará en el municipio de Compostela, Nayarit, una zona que ha ganado protagonismo en los últimos años por su potencial turístico y su conectividad estratégica. El proyecto se encuentra a aproximadamente 50 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y a 40 minutos del Aeropuerto Internacional de la Riviera Nayarit, actualmente en expansión, lo que lo integra a un corredor turístico en consolidación impulsado por inversiones en infraestructura carretera y aeroportuaria.

A diferencia de otros desarrollos inmobiliarios, Costa Nayarit se plantea como una comunidad integral de largo plazo que combina componentes residenciales, hoteleros y de servicios bajo un modelo que busca articular turismo, estilo de vida y desarrollo económico regional. El proyecto incluirá residencias, hoteles de alta gama, espacios de bienestar, oferta gastronómica y actividades deportivas, en un entorno diseñado para fomentar una vida social activa y multigeneracional.

Uno de los elementos diferenciadores será su enfoque náutico. El complejo se concibe como la primera comunidad náutica del país, con un sistema de canales interiores que permitirá a las residencias contar con muelles privados, además de una marina de servicio completo e infraestructura especializada para embarcaciones. Esta propuesta busca capitalizar el atractivo del Pacífico mexicano como destino para navegación y turismo de alto poder adquisitivo.

El proyecto también contempla un campo de golf de campeonato diseñado por el arquitecto Tom Fazio, así como instalaciones deportivas, un centro de bienestar enfocado en salud integral y longevidad, y espacios recreativos para diferentes perfiles de visitantes. A esto se suma un village comercial con restaurantes, tiendas y servicios, que funcionará como el núcleo social del desarrollo.

En términos económicos, Costa Nayarit prevé la generación de más de 10 mil empleos directos durante su fase de desarrollo y una derrama económica estimada en más de 150 mil millones de pesos, lo que lo posiciona como un detonador relevante para la economía local y estatal.

De acuerdo con Jaime Fasja, director general de LPI, el proyecto responde al potencial de crecimiento de Nayarit como destino turístico y a la oportunidad de elevar el estándar de desarrollo en la región. “Nuestro compromiso es desarrollar una comunidad única en México, donde la vida náutica, el golf, el bienestar y la hospitalidad convivan de manera natural”, señaló durante la presentación.

Además de su componente turístico y residencial, el desarrollo incorpora una dimensión social y ambiental. El plan incluye la conservación de áreas naturales y la creación de un parque frente al mar con acceso público a la playa, lo que busca fortalecer la integración con la comunidad local y generar un impacto positivo en la región.

Con este anuncio, Costa Nayarit se suma a la ola de proyectos que buscan diversificar la oferta turística del Pacífico mexicano, apostando por segmentos de alto valor, infraestructura de gran escala y modelos de desarrollo que combinan inversión privada con impacto regional.