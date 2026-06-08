Sam Bankman-Fried, sentenciado por fraude de criptomonedas, pide a Trump que lo indulte

El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, presentó formalmente una solicitud de indulto presidencial, más de dos años después de haber sido condenado por el colapso multimillonario de su imperio de criptomonedas.

El empresario de 34 años presentó una solicitud ante la Oficina del Abogado de Indultos del Departamento de Justicia, según el sitio web de la entidad, en la que pidió un “indulto tras el cumplimiento de la condena”.

Bankman-Fried ha utilizado las redes sociales y entrevistas con medios conservadores para intentar obtener una medida de clemencia del presidente Donald Trump, cuya disposición a conceder indultos durante su segundo mandato ha beneficiado a decenas de condenados por delitos financieros. Trump dijo al New York Times en enero que no tenía planes de indultar a Bankman-Fried.

Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión en 2024 tras ser declarado culpable de orquestar un fraude en FTX que provocó pérdidas por 10.000 millones de dólares a prestamistas, clientes e inversionistas.

Un portavoz de la Casa Blanca declinó hacer comentarios, pero remitió a las declaraciones de Trump en la entrevista con el New York Times. Un portavoz del Departamento de Justicia también se negó a comentar. Los representantes de Bankman-Fried no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La petición de Bankman-Fried sigue el procedimiento de clemencia del Departamento de Justicia utilizado cada año por miles de personas, un sistema que Trump ha evitado con frecuencia durante su segundo mandato. Más allá de ese canal existe una industria de indultos mucho más lucrativa, en la que algunos abogados llegan a cobrar hasta 1 millón de dólares para preparar casos y lograr que sean considerados por la Casa Blanca, según informó Bloomberg News. La notificación de Bankman-Fried no especifica quién presentó la solicitud en su nombre.

Bankman-Fried ‘absolutamente’ quiere un indulto tras fraude de criptomonedas

En una entrevista telefónica reciente con Fox Business, publicada el lunes, Bankman-Fried afirmó que “absolutamente” desea recibir un indulto de la Casa Blanca. Fox Business también informó previamente sobre la solicitud de indulto presentada por el fundador de FTX.

“Obviamente, al final dependería del presidente, no de mí”, dijo Bankman-Fried.

Bankman-Fried también espera una decisión de la corte federal de apelaciones de Nueva York, que evalúa el intento del exmultimillonario de anular su condena y su sentencia. El fallo podría conocerse en cualquier momento.

Desde una prisión de baja seguridad en California, el exmegadonante demócrata ha intentado reconstruir su deteriorada imagen pública mientras realiza declaraciones de apoyo al presidente. Publicaciones en la cuenta de X de Bankman-Fried han elogiado las acciones de Trump relacionadas con la guerra con Irán y algunas decisiones vinculadas con indultos.

Bankman-Fried también ha tratado de encontrar puntos en común con el presidente al destacar que el mismo juez federal, Lewis Kaplan, presidió tanto su caso de fraude como la demanda por difamación de Trump.