¿Quién es ‘El Kado’, el principal operador del Cártel de los Arellano Félix detenido por Harfuch?

El Kado , líder del Cártel de los Arellano Félix, fue detenido por elementos de la SSC

Elementos del Gabinete de Seguridad detuvieron en el municipio de Valladolid, Yucatán, a Héctor Manuel “N”, ‘El Kado’ o ‘Ka2ador’, identificado por autoridades federales como uno de los principales operadores regionales del Cártel Arellano Félix y presunto líder de una red dedicada al trasiego de drogas y otros delitos en Baja California.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la tarde del jueves que la captura fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), luego del intercambio de información con agencias de seguridad de Estados Unidos que permitió ubicar la movilidad del presunto delincuente en territorio yucateco.

De acuerdo con la información oficial, las fuerzas federales desplegaron un operativo en Valladolid, donde localizaron a Héctor Manuel “N”. Tras confirmar su identidad, los agentes procedieron a su detención sin que se informara de enfrentamientos durante la intervención.

¿De qué se le acusa a ‘El Kado’, líder del Cártel Arellano Félix?

Las autoridades señalan a ‘El Kado’ como uno de los principales líderes de una organización criminal vinculada con el trasiego de drogas y la extorsión en Baja California.

Reportes del Grupo de Coordinación de Baja California lo ubican además como responsable de un grupo dedicado al robo de enervantes y al control territorial en los municipios de Tijuana y Ensenada.

De manera extraoficial, también se informó que el detenido era considerado uno de los sucesores de Pablo Edwin Huerta Nuño, alias ‘El Flaquito’, y que enfrenta una investigación federal por homicidio. Su situación jurídica será atendida por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

García Harfuch confirmó la captura a través de sus redes sociales y destacó que fue posible gracias al trabajo coordinado entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses. Al mismo tiempo, dio a conocer la detención de Óscar “N” en Nayarit, otro generador de violencia ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Estas detenciones ayudarán a disminuir la violencia en estas entidades federativas”, escribió el funcionario federal en redes sociales.