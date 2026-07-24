La fogata donde nació la inteligencia

Antes de que existieran los libros de cocina, hubo una receta que cambió para siempre la historia de la humanidad: cocinar.

Durante décadas, los científicos han intentado responder una pregunta fascinante: ¿qué factores permitieron que el cerebro de nuestros antepasados aumentara de tamaño y desarrollara capacidades cada vez más complejas? Parte de la respuesta podría encontrarse en el fuego, la carne y, sorprendentemente, la cocina.

Charles Darwin ya había observado en El origen del hombre (1871) que el consumo de carne pudo desempeñar un papel importante en la evolución humana. Sin embargo, fue hasta finales del siglo XX cuando esta idea comenzó a adquirir sustento científico gracias a investigaciones de antropólogos, arqueólogos y biólogos evolutivos.

Uno de los principales especialistas en este tema es el primatólogo británico Richard Wrangham, profesor de la Universidad de Harvard y autor del libro Catching Fire: How Cooking Made Us Human (2009). Su propuesta, conocida como la Hipótesis de la Cocina, sostiene que el verdadero punto de inflexión no fue únicamente comer carne, sino cocinar los alimentos.

Según Wrangham, cocinar produce una especie de “predigestión”. El calor rompe fibras musculares, desnaturaliza las proteínas y gelatiniza los almidones de tubérculos y semillas. Como resultado, el organismo obtiene muchas más calorías utilizando menos energía para la digestión.

En otras palabras, nuestros antepasados comenzaron a obtener más energía sin necesidad de comer más.

Y esa energía extra tuvo un destino privilegiado: el cerebro.

Aunque representa apenas el 2 % del peso corporal de un adulto, el cerebro humano consume alrededor del 20 % de la energía diaria. Es un órgano extraordinariamente costoso desde el punto de vista metabólico. Para que pudiera crecer, era indispensable contar con una dieta mucho más eficiente.

Aquí aparece otra teoría complementaria, propuesta por las antropólogas Leslie Aiello y Peter Wheeler en 1995: la Hipótesis del Tejido Costoso (Expensive Tissue Hypothesis).

Estos investigadores observaron que, en comparación con otros primates, los seres humanos poseen un intestino relativamente más pequeño y un cerebro considerablemente más grande. Su conclusión fue que ambos órganos compiten por la misma energía. Al consumir alimentos de mayor calidad nutricional —especialmente carne y alimentos cocinados— el aparato digestivo pudo reducir su tamaño, liberando recursos metabólicos para favorecer el crecimiento cerebral.

No fue un intercambio instantáneo, sino un proceso evolutivo que tomó cientos de miles de años.

La evidencia arqueológica parece respaldar estas ideas. Los fósiles de Homo erectus, aparecidos hace aproximadamente 1.9 millones de años, muestran un aumento considerable del tamaño cerebral respecto a especies anteriores. Muchos investigadores consideran que fue precisamente esta especie la que comenzó a controlar el fuego de manera sistemática, aunque el uso habitual del fuego sigue siendo motivo de debate.

El arqueólogo Francesco Berna y otros investigadores encontraron en la cueva de Wonderwerk, Sudáfrica, evidencias de que los seres humanos utilizaban y mantenían el fuego en un mismo lugar hace aproximadamente un millón de años, lo que fortalece la hipótesis de que cocinar desempeñó un papel importante en la evolución humana.

Pero, no todos los científicos consideran que la cocina explique por sí sola el crecimiento del cerebro. La paleoantropóloga Leslie Aiello, el antropólogo John Hawks y otros especialistas señalan que también influyeron factores como la cooperación social, el desarrollo del lenguaje, la fabricación de herramientas, la caza organizada y el cuidado prolongado de los hijos durante la infancia.

Hoy existe un consenso razonable: ningún factor aislado explica la evolución humana. Fue la combinación de una dieta más energética, el dominio del fuego, la vida en grupo, la cultura y la transmisión del conocimiento lo que permitió el extraordinario desarrollo del cerebro.

Quizá por eso cocinar representa mucho más que una técnica culinaria. Cada vez que encendemos una estufa, un horno o unas brasas, repetimos un gesto que comenzó hace cientos de miles de años y que, según una de las teorías más fascinantes de la ciencia, contribuyó a convertirnos en la especie que somos.

Tal vez la primera gran revolución de la humanidad no ocurrió en una ciudad ni en un campo de batalla. Ocurrió alrededor de una fogata, cuando alguien descubrió que un trozo de carne cocinado alimentaba mejor que uno crudo. Allí, entre humo y brasas, pudo haber comenzado la historia de nuestra inteligencia.