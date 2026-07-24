Morena: gobernantes mal evaluados, pero su partido es favorito, ¿por qué?

Dos encuestas de esta semana de El Financiero muestran una dualidad que destrona esa idea opositora de que, si el gobernante de Morena lo hace mal, los ciudadanos se lo cobrarán en las urnas. Por lo que dicen los números del encuestador Alejandro Moreno, para nada.

Martes y miércoles El Financiero publicó sendos sondeos de Sinaloa y Michoacán, entidades que nadie podría decir que han tenido años fáciles desde 2021. Ahí, como en otras 15 entidades, en 2027 renovarán gubernatura. Y Morena, como partido, aventaja.

En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla tiene una contundente desaprobación de 60 por ciento. Los que le aprueban son 32 por ciento. Números así se suponía que eran buena noticia para la oposición, pero cuando se pregunta “Intención de voto para gobernador”, Morena recoge un notable 36 por ciento*, contra 14 del PAN, 9 del PRI y 7 de MC. PT y PVEM suman 5.

Bedolla es reprobado en economía (49%), corrupción (67%), seguridad pública (76%) y crimen organizado (79%). Cifras escandalosas que no parecen tener impacto en la intención de voto hacia su partido, a menos que tomemos como costo que hay, según la misma encuesta, 29% de indefinidos.

En Sinaloa es lo mismo: el gobierno es reprobado en economía (56%), corrupción (78%), seguridad pública (71%) y crimen organizado (74%). Y a la gobernadora Yeraldine Bonilla, con menos de tres meses en el cargo, la reprueba 49% y la aprueba 42%. Mas a la hora de que los sinaloenses revelan intención de voto, 38% dice Morena, mientras PAN, PRI y MC suman 23%. Hay 36% indefinidos.

¿Por qué la pésima actuación de autoridades morenistas no merma drásticamente las posibilidades de Morena de repetir en el cargo? Quizá porque la oposición, sobre todo PRI y PAN, no comprende que la cantaleta de “narcopartido” no incide en muchos votantes.

Estas encuestas (vendrán otras) hablan de lo malo, pero tendríamos que adentrarnos en la fidelidad de ese voto ciudadano a Morena a partir de una combinación de discurso correcto y programas sociales, incluidas políticas salariales de 2018 a la fecha.

Los discursos de Morena resuenan en la base a pesar de un mal gobernante porque a) la promesa de entrega de apoyos se ha cumplido; b) el aumento del salario mínimo y la formalización de empleos fueron exitosos, y c) los opositores no ofrecen nada parecido.

Desde antes de que iniciara el sexenio de Claudia Sheinbaum, el PRIAN se amarró a eso del narcogobierno. En sus cabezas, la gente se escandalizaría de los nexos (probables y algunos que empiezan a probarse) de morenistas con narcos. El PRIAN pecaba de hipócrita, olvidadizo o tonto: ellos tuvieron los primeros especímenes de la narcopolítica y no por eso, específicamente, perdían elecciones.

La oposición no entiende el éxito de la política social morenista. Es una paradoja, porque el PRI inventó cosas parecidas y porque el PAN supo cómo desbielar al clientelismo tricolor.

Tampoco tiene un discurso social –y habría que preguntarse si, de llegar a tenerlo, los voceros opositores serían creíbles– que dé mordidas al macizo hoy leal a Morena.

Encima, si la estrategia de seguridad de Sheinbaum da más resultados y la economía levanta, aunque sea un poquito, “lo malo” de gobiernos estatales podría bajar. Y ya no digamos si Claudia se decidiera a combatir la corrupción, pero no soñemos demasiado.

Por lo pronto, la oposición tiene otro problema: su tesis de que son tan malos estos gobiernos estatales morenistas (en efecto, los hay terribles) que las victorias estarían al alcance de la mano no vuela, ni tantito.

*En los careos, el o la candidata de Morena comprometería esa ventaja de su partido ante la independiente Grecia Quiroz, un fenómeno particular surgido del reclamo de justicia de la hoy alcaldesa de Uruapan por el asesinato de su marido y antecesor Carlos Manzo.