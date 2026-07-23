Harfuch asesta otro golpe: Gabinete de Seguridad detiene a 2 objetivos prioritarios en Yucatán y Nayarit

A ambos detenidos se les relaciona con delitos como distribución de drogas, tráfico de armas, extorsión y homicidios.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este jueves la detención de dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales durante operativos coordinados en Yucatán y Nayarit.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detalló que ambos operativos permitieron detener a a Héctor Manuel ‘N’ y Oscar ‘N’, considerados generadores de violencia vinculados a delitos de distribución de drogas, tráfico de armas, extorsión y homicidios.

Las acciones fueron resultado de labores de inteligencia y coordinación entre la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional, (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Detienen en Yucatán a ‘Kado’, presunto líder de célula

En Yucatán fue detenido Héctor Manuel ‘N’, alias ‘Kado’, quien fue identificado por las autoridades como líder de una célula criminal presuntamente dedicada a coordinar actividades de trasiego de droga hacia Estados Unidos.

Según la información difundida por las autoridades, además de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas, Héctor Manuel ‘N’ estaría vinculado con otros delitos de alto impacto, entre ellos extorsiones, homicidios y diversos hechos violentos registrados en Baja California.

Agentes de seguridad implementaron un operativo en el municipio de Valladolid, donde el hombre fue identificado. Después de corroborar su identidad, los agentes procedieron a su detención.

Capturan en Nayarit a presunto generador de violencia en Nuevo León

En una segunda acción, autoridades federales detuvieron en Nayarit a Óscar ‘N’, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Nuevo León.

La captura ocurrió después de meses de trabajos de inteligencia, investigación y seguimiento realizados por distintas corporaciones de seguridad. Como parte del operativo, fueron cumplimentadas órdenes de cateo en dos inmuebles, donde finalmente fue localizado y detenido.

En esta acción participaron elementos de la Defensa, la SSPC, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y Fuerza Civil de Nuevo León.

De acuerdo con el reporte oficial, Óscar ‘N’ estaría relacionado con actividades ilícitas como distribución de droga, tráfico de armas y lavado de dinero.

Además, las autoridades lo señalan como presunto responsable de abastecer armamento a células delictivas y de participar en agresiones contra instituciones de seguridad, así como en bloqueos e incendios registrados en Nuevo León.

Tras su detención, a ambos sujetos se les notificaron sus derechos conforme a la ley y fueron trasladados, junto con los objetos asegurados, ante el Ministerio Público, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El Gabinete de Seguridad destacó que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir a generadores de violencia y reiteró su compromiso de mantener la coordinación entre instituciones para fortalecer la seguridad en el país.