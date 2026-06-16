Homicidios dolosos en México caen 46% durante el gobierno de Sheinbaum; van más de 56 mil detenidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que los homicidios dolosos registraron una reducción de 46 por ciento entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 víctimas a 47.3, lo que representa 39 asesinatos menos por día.

La mandataria atribuyó los resultados a la Estrategia Nacional de Seguridad y al trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad, cuyos integrantes calificó como “servidores públicos excepcionales” comprometidos con el país.

“Entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 hay una reducción del 46 por ciento en homicidios dolosos. Esto significa que mayo tuvo 39 homicidios diarios menos que septiembre de 2024. Gracias a la estrategia y a la honestidad hay resultados”, afirmó durante la conferencia matutina.

Sheinbaum destacó que la cifra representa prácticamente una disminución de la mitad de los homicidios dolosos registrados al inicio de su administración y aseguró que los delitos de alto impacto también muestran una tendencia a la baja.

La titular del Ejecutivo explicó que diariamente el Gabinete de Seguridad revisa un tablero de seguimiento con información proporcionada por fiscalías estatales y federales, el cual permite monitorear los indicadores de seguridad mediante mapas y gráficas actualizadas de forma diaria, semanal, mensual y anual.

Asimismo, rechazó las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta falta de acciones contra grupos criminales y sostuvo que los gobiernos de la Cuarta Transformación han detenido a integrantes de distintas organizaciones delictivas.

En ese sentido, detalló que durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, fueron detenidas 95 mil 19 personas, de las cuales 39 eran consideradas objetivos relevantes. En tanto, de octubre de 2024 a junio de 2026, el actual gobierno ha capturado a 56 mil 134 personas, entre ellas 57 generadores de violencia catalogados como relevantes.

Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacó que mayo de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo de los últimos 12 años, con 47.3 casos por día.

Además, señaló que el promedio de homicidios dolosos de enero a mayo de este año se ubicó en 50.4 diarios, la cifra más baja para ese periodo desde 2016, lo que refleja una tendencia sostenida de reducción de la violencia letal en el país.