Usar IA sin perder humanidad

El uso de la inteligencia artificial tiende a polarizarse. Por un lado están quienes quieren hacer prácticamente todo con ella y la convierten en asistente, consejero o una especie de conciencia externa. Del otro, quienes la rechazan por miedo, desconocimiento o defensa de lo humano. Entre ambos extremos surge una pregunta más útil: ¿cómo aprovecharla sin ceder capacidades que necesitamos conservar?

En el entorno empresarial, para un ejecutivo ya no basta preguntarse si debe usar inteligencia artificial. Conviene revisar para qué la utiliza, cuándo recurre a ella y qué parte de su criterio o de sus relaciones podría estar delegando sin advertirlo.

Un artículo de Harvard Business Review señala que algunos empleados empiezan a buscar en la IA el apoyo personal que antes pedían dentro del trabajo. La herramienta sirve para desahogarse, solicitar consejo, preparar una respuesta difícil o sustituir una consulta a un colega.

La facilidad resulta atractiva. La IA responde rápido, está disponible y no juzga. Sin embargo, cuando una persona deja de pedir ayuda, también pierde oportunidades de construir confianza. Si evita una conversación incómoda, quizá se ahorre tensión inmediata, pero posterga el desarrollo de una habilidad directiva. El trabajo puede volverse más rápido y, al mismo tiempo, más solitario.

Las organizaciones tendrían que observar el efecto social de estas herramientas, además de su impacto en la productividad. Importa saber si favorecen la colaboración o aíslan a las personas, y distinguir qué tareas admiten apoyo tecnológico de aquellas que requieren presencia humana. La mentoría, el coaching, la retroalimentación, la resolución de conflictos y la construcción de equipos dependen de vínculos que una respuesta bien redactada difícilmente reemplaza.

La tecnología también puede acercarnos. Ayuda a preparar conversaciones, detectar tensiones, coordinar encuentros y abrir espacios de aprendizaje. Un ejecutivo puede utilizarla para estructurar un mensaje, pero necesita mirar a la persona al comunicarlo. Puede ensayar una conversación difícil, aunque después tendrá que sostenerla. Puede analizar escenarios, mientras conserva la responsabilidad sobre el criterio final.

Esto implica revisar hábitos que parecen menores. Si consultas primero a una aplicación antes que a tu equipo, si delegas la retroalimentación o si buscas respuestas para evitar la incertidumbre de una conversación, vale la pena detenerte. La eficiencia obtenida puede tener un costo silencioso en confianza, empatía y capacidad para comprender lo que ocurre frente a ti.

Ahí aparece una prueba sutil para el liderazgo. Incorporar la IA con naturalidad exige también cuidar el músculo de la conversación humana. Cada vez que recurras a ella, conviene preguntarte si te está preparando para relacionarte mejor o si te ofrece una salida cómoda para evitar a los demás.

La IA puede ser una gran aliada del trabajo ejecutivo o una forma sofisticada de aislamiento. La diferencia dependerá menos de la herramienta que de la conciencia con la que decidamos usarla.

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