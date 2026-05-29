Evelyn Salgado asiste a la sesión del Gabinete de Seguridad Federal en Palacio Nacional

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, participó en una nueva reunión del Gabinete de Seguridad Nacional encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde se dio seguimiento a las acciones y estrategias que se implementan para fortalecer la seguridad y la construcción de paz en la entidad.

Durante la reunión de trabajo realizado en Palacio Nacional, la mandataria estatal destacó la importancia de mantener una coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno y las instituciones de seguridad para atender de manera integral las necesidades de las ocho regiones de Guerrero.

Evelyn Salgado reiteró que la construcción de la paz requiere presencia en territorio, trabajo constante y una estrategia conjunta que permita avanzar en la pacificación, la gobernabilidad y el bienestar de las familias guerrerenses.

La gobernadora afirmó que su administración mantiene firme el compromiso de no bajar la guardia en materia de seguridad, fortaleciendo la colaboración con el Gobierno de México para garantizar condiciones de tranquilidad y desarrollo en todo el estado.