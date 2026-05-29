Evelyn Salgado hace inversión histórica de 23 mdp en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense

En el marco del Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrendó su compromiso con el bienestar de las guerrerenses al entregar equipamiento médico especializado al Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, con una inversión superior a los 23 millones de pesos.

“La salud de las mujeres es una causa de justicia social y bienestar para Guerrero. Sigamos trabajando juntas y juntos con el corazón por delante para garantizar atención digna, respetuosa y con calidad para todas”, señaló Evelyn Salgado Pineda.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que la salud de las mujeres es una prioridad para su administración y afirmó que se continúa impulsando una política pública que coloca en el centro la vida, la salud y el bienestar de la población, especialmente de las mujeres.

Evelyn Salgado subrayó que, gracias al fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, la capacitación del personal médico y las acciones preventivas implementadas en los últimos años, Guerrero ha logrado pasar de ocupar los primeros lugares nacionales en mortalidad materna a registrar una reducción histórica en este indicador.

De acuerdo con el director general, Carlos Michel González Jiménez, desde 2021 el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense ha brindado atención hospitalaria a 14 mil 897 mujeres que egresaron en condiciones favorables de salud. Asimismo, 455 pacientes con diagnósticos críticos recibieron atención especializada que permitió salvaguardar su vida y bienestar.

Además, se han otorgado más de 37 mil 500 consultas externas en especialidades como ginecología, odontología, psicología, medicina interna y nutrición, fortaleciendo la atención integral y la salud sexual y reproductiva de las mujeres guerrerenses.

La titular del Ejecutivo estatal reconoció el compromiso y la vocación de servicio del personal médico, de enfermería, administrativo, técnico y operativo que labora en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. Destacó que su entrega, experiencia y trato humano permiten brindar atención oportuna, cercana y de calidad a miles de mujeres y sus familias.

Como parte de esta inversión, el hospital recibió equipo médico de última generación para distintas áreas estratégicas, entre ellos un autoclave de vapor autogenerado, equipo para el Banco de Leche Humana, electrocardiógrafos avanzados, unidades de anestesia intermedia, desfibriladores con marcapasos, monitores de signos vitales, ventiladores de traslado, lámparas de fototerapia, monitores materno-fetales, cunas de calor radiante y un equipo móvil digital avanzado de rayos X.

Asimismo, por gestiones del Patronato del HMNG, se realizó la rehabilitación del comedor-terraza, un espacio de usos múltiples gestionado por el Patronato del hospital que beneficiará a más de 500 trabajadores de la institución, afirmó la presidenta Olivia Fuentes Brito.

En el evento también estuvieron la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal; el coordinador estatal de IMSS Bienestar, Ulises Adame Reyna; el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Almazán Juárez; la secretaria de la Mujer, Hilda Ruth Lorenzo Hernández, entre otros funcionarios estatales.