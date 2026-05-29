CNTE marcha HOY en CDMX: ¿Cuál es su ruta y por qué los maestros van a la Secretaría de Gobernación?

CNTE marcha HOY en CDMX; esta es su ruta. (Foto: Cuartoscuro)

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizan una marcha este viernes 29 de mayo en la Ciudad de México, con destino a la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en Abraham González número 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

La movilización está programada a las 10:30 horas y se prevé la participación de alrededor de 800 personas, de acuerdo con reportes oficiales.

Integrantes de la CNTE mantienen el plantón sobre Eje Central y 5 de Mayo, y se preparan para movilizarse hacia la Secretaría de Gobernación, donde esperan avances en las negociaciones. Mientras, continúa su intención de llegar al Zócalo capitalino.

¿Cuáles serán las calles posiblemente afectadas por la CNTE?

Entre las principales vialidades afectadas por las movilizaciones de la CNTE se encuentran las siguientes, considerando que la concentración partirá del plantón ubicado en 5 de Mayo y Eje Central:

Calle Pedro Moreno

Avenida Paseo de la Reforma

Glorieta Simón Bolívar

Avenida Hidalgo

Avenida Balderas

Bucareli y Eje 1 Poniente

Donato Guerra

Abraham González

Las autoridades capitalinas advirtieron que los manifestantes podrían bloquear los accesos a la Secretaría de Gobernación como medida de protesta, además de generar afectaciones en distintas vialidades de la zona centro de la capital.

Se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público tomar precauciones y considerar rutas alternas.

¿Por qué marchan los maestros de la CNTE a Segob?

Entre las principales demandas del magisterio se encuentran: