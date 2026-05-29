CNTE marcha HOY en CDMX: ¿Cuál es su ruta y por qué los maestros van a la Secretaría de Gobernación?

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizan una marcha este viernes 29 de mayo en la Ciudad de México, con destino a la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en Abraham González número 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
La movilización está programada a las 10:30 horas y se prevé la participación de alrededor de 800 personas, de acuerdo con reportes oficiales.
Integrantes de la CNTE mantienen el plantón sobre Eje Central y 5 de Mayo, y se preparan para movilizarse hacia la Secretaría de Gobernación, donde esperan avances en las negociaciones. Mientras, continúa su intención de llegar al Zócalo capitalino.
¿Cuáles serán las calles posiblemente afectadas por la CNTE?
Entre las principales vialidades afectadas por las movilizaciones de la CNTE se encuentran las siguientes, considerando que la concentración partirá del plantón ubicado en 5 de Mayo y Eje Central:
- Calle Pedro Moreno
- Avenida Paseo de la Reforma
- Glorieta Simón Bolívar
- Avenida Hidalgo
- Avenida Balderas
- Bucareli y Eje 1 Poniente
- Donato Guerra
- Abraham González
Las autoridades capitalinas advirtieron que los manifestantes podrían bloquear los accesos a la Secretaría de Gobernación como medida de protesta, además de generar afectaciones en distintas vialidades de la zona centro de la capital.
Se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público tomar precauciones y considerar rutas alternas.
¿Por qué marchan los maestros de la CNTE a Segob?
Entre las principales demandas del magisterio se encuentran:
- La derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019.
- El regreso al sistema de pensiones sin Afores.
- Seguridad para la comunidad escolar.
- Mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación.
- Incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base.
- Alto a los descuentos salariales contra docentes que participaron en movilizaciones.
- Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.
- Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.
- Mejores condiciones para escuelas ubicadas en zonas rurales.