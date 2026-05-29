VIDEO: Luis Armando Melgar, del Verde, ‘provoca’ a Noroña y lo reta a ponerse la playera ‘Yo con Rocha’

Así fue la nueva pelea que protagonizó Gerardo Fernández Noroña en el Senado con un legislador del Partido Verde. (Captura de pantalla)

Gerardo Fernández Noroña protagonizó otra pelea en el Senado al rechazar el ‘regalo’ que le hizo Luis Armando Melgar, legislador del Partido Verde. El senador del PVEM le intentó regalar una playera color guinda con la leyenda ‘Yo con Rocha’.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que Luis Armando Melgar le muestra la playera a Fernández Noroña, quien permaneció sentado en su lugar.

Después, el senador del Partido Verde la deja la playera en el escaño del morenista, pero éste, molesto, se la avienta a Melgar.

A pesar de que no se escucha lo que dijeron los senadores en este intercambio, sí se distinguen gritos de: “¡Póngasela, póngasela!”, dirigidos hacia Fernández Noroña.

Finalmente, Melgar también le aventó la playera al morenista y se alejó entre risas al ver la inacción del expresidente del Senado.

¿Qué sabemos de las playeras que el PAN regaló a Morena?

Durante la sesión del Senado, el legislador panista, Ricardo Anaya, junto con otros integrantes de la bancada blanquiazul portaron playeras con la leyenda “Yo con Maru”.

Esa fue la forma en la que el Partido Acción Nacional (PAN) expresó su respaldo a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, quien esta semana recibió citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Nos pusimos la playera Yo con Maru y retamos a los senadores de Morena a ponerse la de Yo con Rocha ¿Saben cuántos aceptaron? CERO”, publicó Anaya en sus redes sociales junto con un video.

Las imágenes muestran a los panistas con las playeras puestas y una fila de ropa para los morenistas quienes no aceptaron el ‘reto’ y ninguno portó la camiseta en apoyo hacia Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia.

¿Por qué los casos de Rubén Rocha y Maru Campos fueron retomados en el Senado?

Los senadores retomaron los casos de Rubén Rocha Moya y Maru Campos, funcionarios recientemente citados por la FGR ante las investigaciones en su contra.

En el caso de Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua fue citada a comparecer ante la FGR por el caso de los agentes de la CIA que realizaban labores en el estado.

La mandataria estatal se presentó en las instalaciones de la FGR en la Ciudad de México para cumplir con el citatorio mientras que su defensa argumenta que hay una persecución política en su contra luego de que los morenistas propusieran un juicio político contra ella.

Mientras que en el caso de Rubén Rocha, el gobernador con licencia de Sinaloa, también fue citado a comparecer ante la FGR por las acusaciones de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el narcotráfico.

Rocha Moya se presentó en las instalaciones de la FGR en Culiacán y aseguró que respondió a las preguntas del Ministerio Público. “No dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, publicó en un mensaje a través de sus redes sociales.