‘Solamente entregó un escrito’: FGR explica que Maru Campos no colaboró en citatorio por agentes de la CIA

Maru Campos declaró que era posible que le inventaran un delito si comparecía ante la FGR.

Aunque se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, no cooperó con el citatorio para la investigación relacionada con el ingreso de agentes de la CIA a México.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, declaró que Maru Campos “solamente entregó un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información”.

El funcionario reconoció lo que implica la inmunidad procesal para servidores públicos con fuero, como es el caso de Maru Campos, quien no puede ser procesada; sin embargo, la Fiscalía aclaró que esto no impide que la persona servidora pública “aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”.

Maru Campos confirmó que acudió a la FGR a impugnar el citatorio, y denunció que se le llamó a comparecer con la intención de fabricarle un delito.

FGR finalmente desmantela narcolaboratorio en Chihuahua

Ulises Lara también confirmó que el narcolaboratorio descubierto en Chihuahua a mitad de abril fue desmantelado.

Dicho proceso lo cumplimentó la FGR a casi mes y medio de los hechos en la localidad de Morelos, previos a la muerte de los agentes de la CIA en un accidente automovilístico.

Las sustancias localizadas en el narcolaboratorio fueron recogidas y trasladadas para su destrucción.

En semanas recientes, la FGR denunció irregularidades con la entrega del control del narcolaboratorio, que presuntamente era operado por el narcotraficante conocido como ‘Chapo Isidro’, de parte de la Fiscalía de Chihuahua.

Además, la semana pasada se confirmó que casi todos los 50 funcionarios de Chihuahua llamados a declarar por el caso ya acudieron a las instalaciones de la FGR.

Ante el ingreso de agentes de la CIA en Chihuahua, legisladores de Morena lanzaron esta semana una solicitud de juicio político contra Maru Campos, misma que fue recibida por el Congreso de la Unión.