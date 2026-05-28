Harfuch revela qué platicó con Maru Campos por orden de Sheinbaum: ‘Me dijo su versión de los hechos’

Harfuch aclaró qué platicó con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. (Foto: El Financiero)

‘Ella quería platicar cómo había sido, si ella sabía, si no sabía’, reveló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sobre su conversación con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo recibí a la gobernadora por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto. Le pregunté abiertamente y ella quería también platicar cómo había sido. Ella me dijo claramente su versión de los hechos”, declaró Harfuch en entrevista con Azucena Uresti.

El funcionario explicó que ambos coincidieron en que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) esclarecer la situación sobre la intervención de agentes de la CIA en operativos de Chihuahua.

“Los dos estuvimos de acuerdo en que donde se tenía que clarificar eso era en la FGR”, sostuvo.

Durante el encuentro, también abordaron temas relacionados con la estrategia de seguridad en Chihuahua. Harfuch destacó la coordinación que ha existido entre el gobierno federal y la administración estatal para combatir a grupos delictivos y lograr detenciones prioritarias.

“Hablamos también del apoyo a la seguridad en el estado de Chihuahua, que como bien dice ella, ha estado de acuerdo y siempre hemos tenido una muy buena comunicación y siempre hemos trabajado para la detención de objetivos prioritarios”, señaló.

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García Harfuch, titular de la SSPC, aclaró que las investigaciones de los agentes de la CIA en laboratorios clandestinos no representan un señalamiento directo contra la gobernadora Maru Campos.

“Aquí no es, no estoy metiendo a la gobernadora en esto, no tiene nada que ver un laboratorio o no. Aquí nuestra ley es muy clara”, afirmó.

Asimismo, subrayó que en los más de 2 mil 400 laboratorios destruidos durante la actual estrategia de seguridad no ha participado personal de Estados Unidos, debido a las restricciones constitucionales.

“Nosotros, en estos 2 mil 400 laboratorios que hemos destruido, no ha habido un solo agente de Estados Unidos en esto. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestra Constitución”, explicó.

Finalmente, Harfuch respondió a las comparaciones hechas en torno a otros casos, como el del gobernador Rubén Rocha Moya.

“Ahora dicen: ‘Bueno, pues lo de Rocha es peor’. Yo estoy de acuerdo, sin embargo no lo excluye, el otro delito no lo excluye”, concluyó.