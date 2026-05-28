International celebra 30 años en México y consolida ascenso en ventas

A tres décadas de su llegada al mercado mexicano, International Motors México atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia en el país. La compañía no solo celebra 30 años de operaciones, sino que además logró posicionarse en el primer lugar del mercado nacional de vehículos pesados.

De enero-abril de este año la armadora comercializó al menudeo 2,266 unidades, entre autobuses y camiones, de acuerdo con las cifras más recientes de la Asociación mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA)

En entrevista, en el marco de celebración de 30 años y del de la segunda edición del International Customer Day, Rafael Alvarenga, presidente de Operaciones Comerciales de International Latinoamérica aseguró que ha sido el resultado de una estrategia centrada en la cercanía con el cliente, la modernización de su red de distribuidores y el desarrollo de soluciones integrales para el autotransporte.

“La permanencia y crecimiento de la marca en México ha sido producto de una construcción de largo plazo basada en inversión, manufactura local y acompañamiento permanente a los transportistas. Treinta años no son 30 días”, afirmó el directivo al hacer un balance de la trayectoria de la firma en México.

Escobedo, eje de la operación en México

Para Alvarenga, uno de los pilares de esa historia ha sido la planta de Escobedo, Nuevo León, que este año cumple 28 años de operaciones y que se mantiene como la instalación de manufactura más grande de International a nivel global.

Indicó que el año pasado la armadora alcanzó la producción de la unidad un millón en México, un hito que reafirma el compromiso de la compañía con el país y con la industria nacional del autotransporte.

“Escobedo sigue siendo parte fundamental de la historia de la marca. Hemos operado durante 28 años de manera ininterrumpida y eso el mercado lo valora mucho”, señaló.

El directivo subrayó que otro de los factores clave para el crecimiento de International ha sido la consolidación de su red de distribuidores, la cual ha evolucionado hacia la digitalización de todos sus procesos y calificó como “muy sólida” y alineada con la visión de la compañía.

“Hoy podemos decir que somos un solo equipo buscando apoyar a nuestros clientes”, comentó.

Rafael Alvarenga, presidente de Operaciones Comerciales de International Latinoamérica.

El cliente, al centro de la estrategia

Asimismo, agregó que, durante los últimos años International Motors México emprendió un proceso de transformación enfocado en colocar al cliente al centro de la estrategia de negocio. Lo que implicó ir más allá de la comercialización de camiones y refacciones para integrar servicios, soporte postventa, atención en carretera, digitalización y esquemas financieros personalizados.

“Poner al cliente al centro significa ir más allá de proveer camiones y refacciones. Significa ofrecer soluciones y demostrarle al cliente que podemos ser un socio diferente”, explicó.

Para reconocer a sus clientes, la armadora realizó su segundo International Customer Day, en el que destacó el papel fundamental de sus clientes en la evolución del autotransporte y en la historia de la compañía. En esta ocasión estuvieron presentes directivos de MexAmerik, Transportes Monroy Schiavon (TMS) y Coppel.

Para Alvarenga, el ascenso de la marca dentro del mercado mexicano de pesados es consecuencia directa de esa transformación.

“El reconocimiento del cliente y la mejora en nuestra posición de mercado son consecuencia de un trabajo consistente y de la confianza que los transportistas han puesto en nuestra visión”, indicó.

Soluciones integrales para el transportista

El directivo destacó que uno de los diferenciadores de la armadora ha sido ofrecer soluciones integrales adaptadas a las necesidades específicas de cada empresa transportista, incluyendo financiamiento, soporte técnico y servicios especializados.

“No creemos que exista una sola solución para todos los clientes. Cada transportista tiene necesidades distintas y nuestra responsabilidad es construir una propuesta que haga sentido para su operación”, dijo.

En el portafolio de la marca, el tractocamión LT S13 se ha convertido en el producto insignia de International en México, particularmente por su desempeño en eficiencia de combustible.

Según Alvarenga, la eficiencia operativa se ha convertido en uno de los factores más relevantes para las flotas, especialmente en estos momentos en donde los costos de operación y combustible siguen presionando al transportista.

Electrificación y renovación de flotas

En materia de electrificación, Rafael Alvarenga indicó que International Motors México aún mantienen una estrategia gradual en territorio nacional y aunque cuentan con unidades eléctricas operando con clientes estratégicos, aún el mercado todavía atraviesa una etapa de aprendizaje y adaptación.

“El ecosistema de electrificación es nuevo y los clientes lo están entendiendo y probando”, comentó.

No obstante, destacó que la renovación de flotas con tecnologías más eficientes, como el LT S13, también representa una reducción significativa en emisiones contaminantes frente a unidades antiguas.

La modernización de su red de distribuidores, el servicio de postventa y el financiamiento han sido claves.

“Siempre queremos ofrecer el abanico completo para que cada cliente elija la solución que más convenga a su operación”, puntualizó.