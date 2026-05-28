Sheinbaum evita criticar posible reelección de magistrados electorales: ‘La gente tomará su decisión’

La minuta de la reforma judicial, que incluye la reserva para la reeleción de magistrados electorales, fue enviada al Senado.

“No quisiera yo opinar al respecto”, fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reserva a la reforma judicial que permitiría a los magistrados electorales quedarse 17 años en sus puestos.

Sheinbaum, que impulsó una iniciativa para eliminar la reelección de diputados y senadores, puntualizó que la modificación fue “una decisión del Congreso”.

La propuesta, hecha por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna (esposo de la legisladora ‘Dato Protegido’, establece que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podrían participar en las elecciones de 2028.

“No es que se vayan a quedar 17 años, sino que pueden participar de nuevo en la elección, no es que se vayan a elegir”, dijo.

Cuestionada sobre si no habría ‘ventaja’ para los magistrados electorales en las campañas electorales, la presidenta Sheinbaum agregó que el Congreso tendría que regular las condiciones.

“La gente tomará su decisión”, puntualizó.

Reelección de magistrados electorales: ¿Qué sigue en el proceso?

La minuta fue entregada este mismo jueves 28 de mayo al Senado de la República, que primero analizará el documento en comisiones.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está conformado actualmente por:

Gilberto de G. Bátiz García (Magistrado presidente)

Claudia Valle Aguilasocho.

Mónica Aralí Soto Fregoso (Magistrada presidenta que validó la elección presidencial de 2024).

(Magistrada presidenta que validó la elección presidencial de 2024). Felipe de la Mata Pizaña.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Reyes Rodríguez Mondragón (quien propuso anular la elección judicial).

Esta semana, la Barra Mexicana de Abogados (BMA) expresó su “profunda preocupación” por la reforma para aplazar judicial hasta 2028, al considerar que la propuesta no corrige los “problemas estructurales” y profundiza la “incertidumbre institucional”.

El grupo pidió que la reforma a la reforma judicial vaya acompañada de una “política púbica de favorecer a los candidatos con preparación y experiencia”.

Esto último, en su opinión, es algo que “no toca” la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que “omite atender este problema de fondo continuado” al proceder a la “sustitución progresiva de un sistema de carrera judicial basado en mérito, exámenes, experiencia y especialización”.

La BMA alertó que se está consolidando otro sistema con mecanismos que “privilegian factores ajenos a la capacidad técnica”.

Con información de EFE