Diputados debaten ‘Ley Monreal’ y reforma de Sheinbaum contra ‘narcocandidatos’: Sigue la sesión EN VIVO

Este miércoles la Cámara de Diputados discute la Reforma Electoral y sus reservas, además de la iniciativa de Sheinbaum para investigar a candidatos. (Fotoarte El Financiero | Cuartoscuro/ Shutterstock).

La Cámara de Diputados discute las reservas de la Reforma Electoral, que se aprobó el martes 26 de mayo y que plantea que estas sean hasta el primer domingo de junio del 2028.

La aprobación se logró con 341 votos a favor y 124 en contra, con el apoyo de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Este miércoles se discute:

Las 297 reservas de la Reforma Electoral.

Modificación a siete artículos de la Constitución, en especial del 41, que suma una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera. Fue impulsada por Ricardo Monreal.

Se discute también una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria sugiere una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde se crearía una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Es decir, se revisarán los perfiles de los aspirantes y sus relaciones con el narco. También es llamada reforma contra ‘narconcandidatos’.

¿Qué dice la reforma de Sheinbaum contra los ‘candidatos del narco’?

Sheinbaum propone la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, organismo que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los encargados de verificar la información de los candidatos serían cinco consejeros electorales, quienes serían elegidos y votados por el Consejo General del INE para ejercer funciones durante un periodo de tres años.

Habría un vínculo entre los partidos políticos que decidan participar en el mecanismo. La información se consultaria con estas entidadeS:

Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Fiscalía General de la República (FGR).

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La presidenta explicó que esta propuesta se diseñó tras los hallazgos de la Operación Enjambre, donde se implementaron acciones para detender a alcaldes y excalcaldes acusados de recibir ayuda del crimen organizado.

Por ejemplo, Diego ‘N’, alcalde de Tequila fue detenido tras ser investigado y descubrir que estaba involucrado en una red de extorsión en ‘alianza’ con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se suma que ‘El Barbas’, líder del Cártel de Sinaloa, fue señalado por reunirse con los alcaldes de Atlatlahuacan y Cuautla, electos en 2024.

Sobre la propuesta, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, afirmó que el mecanismo vulneraría la neutralidad e imparcialidad del Instituto.

La funcionaria criticó que se convertiría al INE en “juez y parte” y lo colocaría en el centro de la disputa política.