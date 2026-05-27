Lleva paraguas: Lluvias para la CDMX y Edomex este jueves 28 de mayo

El Valle de México se prepara para lluvias fuertes para la CDMX y Edomex este jueves 28 de mayo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se esperan temperaturas que irán desde los 7°C en Toluca hasta los 27°C en Ecatepec, con un cielo predominantemente nublado en la región.
¿Qué temperaturas se esperan hoy en CDMX y Edomex?
En la Ciudad de México, el termómetro marcará entre 12.3°C como mínima y 25.3°C como máxima. Para el Estado de México, en Naucalpan de Juárez, se observan condiciones similares, con mínimas de 12.0°C y máximas de 25.3°C en el día.
Toluca presentará las temperaturas más bajas de la zona, con un rango de 7.0°C a 22.0°C. Actualmente, en el municipio de Toluca se registra una temperatura de 13.6°C. Por su parte, Ecatepec de Morelos será la zona más cálida, con grados que irán de los 12.7°C a los 27.0°C.
¿Habrá lluvias hoy en la CDMX y el Estado de México?
El SMN pronostica lluvias fuertes a muy fuertes para el centro del país, incluyendo el Valle de México. Estas condiciones se deben a una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la entrada de humedad, que generará cielos nublados y chubascos en la región.
Los vientos serán moderados, con velocidades de 9 km/h en Ciudad de México y Naucalpan, 5 km/h en Toluca y hasta 10 km/h en Ecatepec. El cielo estará mayormente nublado en toda la zona, manteniendo un ambiente fresco y húmedo durante la jornada.
¿Cómo estará el clima en el Valle de México los próximos días?
El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:
- Jueves 28 de mayo: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.
- Viernes 29 de mayo: Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.
- Sábado 30 de mayo: Máxima de 26°C, Mínima de 12°C, Despejado, viento de 11 km/h.
La tendencia para el fin de semana muestra una mejora gradual, con menos nubes y un ligero aumento en las temperaturas máximas. El viento aumentará ligeramente el viernes y sábado, alcanzando los 11 km/h en la región, lo que traerá un clima más estable.
¿Qué precauciones tomar ante las lluvias en la región?
Ante las lluvias fuertes pronosticadas, se recomienda a la población extremar precauciones. Es importante mantenerse hidratado y, si se expone a cambios de clima o humedad, usar ropa adecuada para evitar enfermedades respiratorias y proteger la salud.
Se sugiere llevar paraguas o impermeable al salir, especialmente en las horas de la tarde. Con temperaturas variadas entre las ciudades, es prudente vestir en capas para adaptarse a los cambios del día en CDMX y Edomex y así estar preparado.
¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?
La información detallada sobre el clima se puede consultar en los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Es crucial seguir sus avisos para estar al tanto de cualquier cambio relevante en las condiciones del tiempo y tomar decisiones informadas.
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