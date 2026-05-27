Lleva paraguas: Lluvias para la CDMX y Edomex este jueves 28 de mayo

Así estarán las lluvias para la Ciudad de México y Edomex el 28 de mayo.

El Valle de México se prepara para lluvias fuertes para la CDMX y Edomex este jueves 28 de mayo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan temperaturas que irán desde los 7°C en Toluca hasta los 27°C en Ecatepec, con un cielo predominantemente nublado en la región.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, el termómetro marcará entre 12.3°C como mínima y 25.3°C como máxima. Para el Estado de México, en Naucalpan de Juárez, se observan condiciones similares, con mínimas de 12.0°C y máximas de 25.3°C en el día.

Toluca presentará las temperaturas más bajas de la zona, con un rango de 7.0°C a 22.0°C. Actualmente, en el municipio de Toluca se registra una temperatura de 13.6°C. Por su parte, Ecatepec de Morelos será la zona más cálida, con grados que irán de los 12.7°C a los 27.0°C.

¿Habrá lluvias hoy en la CDMX y el Estado de México?

El SMN pronostica lluvias fuertes a muy fuertes para el centro del país, incluyendo el Valle de México. Estas condiciones se deben a una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la entrada de humedad, que generará cielos nublados y chubascos en la región.

Los vientos serán moderados, con velocidades de 9 km/h en Ciudad de México y Naucalpan, 5 km/h en Toluca y hasta 10 km/h en Ecatepec. El cielo estará mayormente nublado en toda la zona, manteniendo un ambiente fresco y húmedo durante la jornada.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 28 de mayo : Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Viernes 29 de mayo : Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 11 km/h. Sábado 30 de mayo: Máxima de 26°C, Mínima de 12°C, Despejado, viento de 11 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra una mejora gradual, con menos nubes y un ligero aumento en las temperaturas máximas. El viento aumentará ligeramente el viernes y sábado, alcanzando los 11 km/h en la región, lo que traerá un clima más estable.

¿Qué precauciones tomar ante las lluvias en la región?

Ante las lluvias fuertes pronosticadas, se recomienda a la población extremar precauciones. Es importante mantenerse hidratado y, si se expone a cambios de clima o humedad, usar ropa adecuada para evitar enfermedades respiratorias y proteger la salud.

Se sugiere llevar paraguas o impermeable al salir, especialmente en las horas de la tarde. Con temperaturas variadas entre las ciudades, es prudente vestir en capas para adaptarse a los cambios del día en CDMX y Edomex y así estar preparado.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

La información detallada sobre el clima se puede consultar en los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Es crucial seguir sus avisos para estar al tanto de cualquier cambio relevante en las condiciones del tiempo y tomar decisiones informadas.

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