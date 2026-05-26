No olvides el paraguas: El Valle de México espera cielo nublado y vientos ligeros

Las condiciones atmosféricas de cielo nublado y temperaturas frescas podrían afectar ligeramente actividades al aire libre. (Cuartoscuro)

El Valle de México se prepara para un miércoles 27 de mayo con cielo nublado en la mayor parte de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que una vaguada y un canal de baja presión influirán. Se esperan temperaturas entre los 7.7°C y 27.3°C, con vientos ligeros.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en CDMX y Edomex?

La Ciudad de México tendrá una mínima de 13.3°C y máxima de 26.0°C. El viento será de 7 km/h, con cielo nublado. En Naucalpan, la máxima alcanzará 25.7°C y la mínima 13.3°C, mostrando condiciones atmosféricas similares.

Toluca será más fresca, con 7.7°C de mínima y 21.7°C de máxima, vientos de 4 km/h. Ecatepec alcanzará la máxima más alta de 27.3°C y una mínima de 14.3°C. Ambas localidades del Estado de México esperan cielo nublado.

¿Se esperan lluvias este miércoles en la zona?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé baja probabilidad de precipitación para el Valle de México. Sin embargo, la interacción de un canal de baja presión y humedad del Pacífico podría causar chubascos y granizadas aisladas en el centro del país.

Estas condiciones atmosféricas se relacionan con una vaguada en el Golfo de México y la onda tropical núm. 2. Ocasionarán lluvias fuertes en el noreste, oriente y sureste de México, con chubascos y posibles granizadas en otras entidades del centro.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 27 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Jueves 28 de mayo: Máxima de 24°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Viernes 29 de mayo: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia muestra temperaturas máximas alrededor de 27°C y mínimas entre 13°C y 14°C. El cielo seguirá nublado, con una ligera mejoría hacia el viernes.

Las condiciones atmosféricas generales indican días frescos y estables.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima fresco?

Ante las temperaturas frescas y el cielo nublado, es importante mantenerse hidratado. Use ropa adecuada para evitar cambios bruscos de temperatura.

Las recomendaciones de salud incluyen protegerse del sol si hay periodos despejados, a pesar de la nubosidad.

Para quienes salgan, se sugiere llevar un suéter ligero, especialmente en las mañanas y noches.

Un paraguas o impermeable puede ser útil, pues la probabilidad de precipitación, aunque baja, siempre está presente. Planificar la vestimenta es clave.

¿Afectará el clima las actividades en el Valle de México?

Las condiciones atmosféricas de cielo nublado y temperaturas frescas podrían afectar ligeramente actividades al aire libre.

Se recomienda precaución en deportes o eventos que dependan de la visibilidad. El tráfico y transporte no deberían tener afectaciones mayores.

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