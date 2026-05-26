¡Saca el bloqueador! Guadalajara espera calor intenso de hasta 35 grados este miércoles 27 de mayo

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este miércoles 27 de mayo anticipa una jornada de calor intenso, con temperaturas que alcanzarán hasta los 35.0°C. Los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá experimentarán un cielo mayormente despejado, con vientos suaves, según informes meteorológicos.

¿Qué temperaturas se esperan en la Zona de Guadalajara?

En Guadalajara, la temperatura actual se sitúa en 32.2°C, con una mínima esperada de 14.7°C y una máxima de 34.7°C. Por su parte, Zapopan registrará una mínima de 14.3°C y una máxima de 35.0°C, siendo la más alta de la región.

Para Tlaquepaque, se pronostican temperaturas que irán desde los 15.0°C como mínima hasta los 34.7°C de máxima. En Tonalá, el termómetro marcará entre los 15.3°C y los 34.7°C, mostrando condiciones similares de calor en toda la zona metropolitana.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias este miércoles en Jalisco y sus ciudades?

Las condiciones del cielo en Guadalajara y Zapopan serán de medio nublado, lo que significa que el sol predominará durante gran parte del día. El viento se mantendrá ligero, con velocidades cercanas a los 6 km/h, sin probabilidad de lluvia para la jornada.

En Tlaquepaque, el cielo también estará medio nublado, mientras que en Tonalá se espera un día poco nuboso, casi despejado. Ambas ciudades tendrán vientos suaves de 6 km/h, y no se anticipan precipitaciones importantes en la región de Jalisco.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Jalisco esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Miércoles 27 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.Jueves 28 de mayo: Máxima de 34°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.Viernes 29 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 15°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para los siguientes días indica que el calor persistirá en Jalisco, con máximas que se mantendrán alrededor de los 35°C. Las mínimas subirán ligeramente, y se observará un aumento gradual de la nubosidad hacia el jueves, aunque sin expectativas de lluvias.

¿Cómo protegerse del calor de hasta 35°C en Jalisco?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a los habitantes de Jalisco mantenerse bien hidratados, bebiendo suficiente agua a lo largo del día. Es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las horas de mayor intensidad.

Se sugiere usar ropa ligera y de colores claros, así como sombreros o gorras para protegerse del sol. También es recomendable aplicar protector solar y buscar la sombra siempre que sea posible para prevenir golpes de calor y deshidratación.

Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.