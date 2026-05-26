Samuel García y Mariana Rodríguez, denunciados en la FGR: Morena los señala de triangulación de recursos

Samuel García estuvo en Europa en una gira para cerrar inversiones en Nuevo León.

¡Ponte nuevo con las demandas! Samuel García, gobernador de Nuevo León, fue acusado por Morena ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto desvío de recursos públicos este martes 26 de mayo.

Anabel Alcocer, dirigente de Morena en Nuevo León, acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Ernestina Godoy en la Ciudad de México para presentar la demanda que también incluye a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador García.

Morena de Nuevo León señaló al mandatario de supuestamente desviar dinero de presupuestos federales y estatales a un despacho con presuntas conexiones con su familia.

“Por esta triangulación de pagos que ha hecho el gobernador Samuel García a través de proveedores del Gobierno y que terminan en un despacho fiscal y de abogados donde su padre (Samuel Orlando García Mascorro) es socio”, indicó la dirigente.

Así funcionó el supuesto esquema de Samuel García para desviar dinero

El supuesto mecanismo habría iniciado con recursos provenientes de distintas dependencias del Gobierno de Nuevo León y organismos estatales, que realizaron pagos millonarios a empresas proveedoras.

Posteriormente, el dinero habría transitado por una cadena de compañías privadas hasta llegar al despacho Jurídica y Fiscal Abogados S.C., señalado como un punto central de concentración de recursos.

Según los señalamientos, una vez concentrados los fondos, estos habrían sido dispersados hacia otras empresas, entre ellas Saga Tierras y Bienes Inmuebles, desde donde presuntamente se habrían enviado recursos al extranjero, incluido Estados Unidos, con el objetivo de dificultar su rastreo financiero.

La denuncia sostiene que el esquema, que habría desviado mil millones de pesos, habría operado mediante transferencias provenientes de al menos cuatro vías relacionadas con contratos y pagos públicos estatales.

¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la acusación contra Samuel García?

“Si se tiene que investigar, pues que se investigue”, declaró Claudia Sheinbaum en la ‘mañanera’ del 19 de mayo cuando se le cuestionó sobre el tema.

La mandataria ha empleado esa misma postura en el caso del Departamento de Justicia en contra de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia, al afirmar que su administración “no encubrirá a nadie”, pero EU debe presentar “pruebas claras y contundentes” para sostener su señalamiento.

“El servidor público tiene que servir al pueblo, todos. Y si hay algo de cualquiera, no importa de qué partido sea, tiene que investigarse”, añadió.