A ver si no le echo la sal: Samuel García anuncia inversión en NL del candidato al Real Madrid

Samuel García dijo que Nuevo León tendrá una de las inversiones más grandes de su historia con el capital de COX Energy. (El Financiero)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que la empresa Cox Energy invertirá en el estado cuatro billones de dólares para la adquisición de las plantas de Iberdrola, a lo que se sumará un billón más para infraestructura de energías sustentables.

Cox Energy es una compañía de energías renovables que pertenece al empresario Enrique Riquelme Vives, quien también aspira a ser presidente del Real Madrid.

“Terminamos reunión con Cox Energy y nos anunciaron que este mes cerraron la transacción de inversión en nuestro estado por cuatro billones de dólares por la adquisición de las plantas de energía de Iberdrola, una de las inversiones más grandes que se han registrado en Nuevo León”, explicó el mandatario en X.

“Pero eso no es todo. Nos dijeron que están comprometidos con nuestro estado e invertirán un billón de dólares adicionales para plantas de energía renovable en los municipios de Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Mina, Ramones y más. ¡Ánimo!“, añadió el gobernador.

El 31 de julio de 2025 Cox anunció la compra de las 15 centrales operativas que Iberdrola mantenía en México por un monto de cuatro mil 200 millones de dólares.

Se trató del primer paso de la compañía en el país, pues ha manifestado su interés en invertir 10 mil 700 millones de dólares durante el resto de la administración de Claudia Sheinbaum.

“Dada su seguridad jurídica, México representa un mercado estratégico para Cox” afirmó entonces la empresa.

La inversión se anuncia luego de que el año pasado se diera a conocer la compra de Cox Energy de las plantas de Iberdrola en el país. (Shutterstock)

¿Qué es Cox Energy?

De acuerdo con su sitio oficial, Cox Energy se dedica al desarrollo y promoción de soluciones energéticas y de generación en los principales países de América, Europa, África y Medio Oriente, con operaciones en México, Chile, Colombia, Centroamérica, Brasil, España, Portugal, Argelia, Marruecos, Sudáfrica y EAU.

“Dispone de un portafolio único de proyectos en diferentes estados de desarrollo y oportunidades identificadas para realizar su actividad en un marco de desarrollo sostenible”, explica la empresa.

Cox Energy también opera en toda la cadena de valor del sector, con presencia en el negocio de autoconsumo, y en la generación y comercialización de energía.

Cox Energy tomará papel protagónico en sector energético de México

Cox ha operado en México desde hace más de 10 años, en proyectos de generación eléctrica renovables y como Suministradora de Servicios Calificados, pero ahora, buscará poner a México como uno de los países protagonistas en sus planes de inversión.

En agosto de 2025, Enrique Riquelme declaró que México arrancaba una etapa regulatoria con claridad y certeza jurídica, por lo que el Grupo Cox planea realizar inversiones a largo plazo en el país.

“Incluso, México será el protagonista de nuestro ‘Investor dar’ que llevaremos a cabo en septiembre, vamos a salir de alguno de los 37 países donde estamos operando para concentrar nuestra inversión únicamente en mercados estratégicos, y México es uno de los protagonistas”, subrayó Riquelme.