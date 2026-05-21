Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, da su versión de lo qué pasó con miss venezolana: ‘Me mordió’

Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, compartió su versión de los hechos en el conflicto con Andrea del Val. (Foto: ChatGPT/EFE)

Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch, confirmó que fue detenido tras el conflicto que protagonizó con Andrea del Val durante su estancia en el Festival de Cannes y compartió su versión de los hechos luego de que el caso se viralizara en redes sociales.

De acuerdo con el experto en belleza, conoce a la ganadora de Miss Venezuela Global desde hace tiempo; sin embargo, aseguró que nunca mantuvieron una amistad cercana debido a diferencias personales. Además, negó haberla agredido intencionalmente y todo se trató de un accidente.

Laguna señaló que Andrea del Val lo mordió y lo golpeó en repetidas ocasiones con un teléfono celular, situación que, según explicó, ocurrió después una discusión dentro de una habitación: “Estoy para contarles la verdad desde el respeto a la mujer y a mi persona (...) voy a contarles lo que pasó verdaderamente, me pusieron en libertad gracias a mi versión”, dijo en un video publicado en Instagram.

¿Qué dijo Giovanni Laguna del conflicto con Andrea del Val?

Según el estilista de la ganadora de Miss Universo 2025, todo el conflicto comenzó cuando la modelo venezolana salió de una habitación mientras lo grababa con un teléfono celular y presuntamente lo amenazaba.

“Me intimida con que todos escucharán el tipo de persona que yo era, pero nunca la golpeé ni la herí a propósito”.

De acuerdo con Giovanni Laguna, al intentar detenerla tropezó con una lámpara y un tripié de iluminación que terminaron por golpear accidentalmente a la joven.

“Esta es la lámpara y el trópode con el cual la maquilladora trabajaba y cuando ella se acerca, me voy encima de ella, pero no a pegarle, fue a quitarle el teléfono y cuando me acerco, me tropiezo con una luz y justo los objetos le dieron”.

El stylist aseguró que en ese momento no se dio cuenta de la lesión de Andrea del Val. También admitió que intentó romper el celular por enojo, pero con el fin de acabar con la discusión.

“Yo cuando me doy cuenta que le pegó, tenía sangre en la cara y le dije ‘ya, por favor’, le arrabaté el teléfono y lo quería partir, lo admito, ella me golpea con otro celular en la cabeza, luego me dio patadas y me mordió”.

“Yo nunca le toqué un dedo ni un pelo (...) yo no hice nada de lo que ella comentó, por eso estoy en libertad, gracias a las autoridades del Festival de Cannes y de aquí de Francia”, añadió.

Fátima Bosch acudió al Festival de Cannes acompañada de Giovanni Laguna. (Foto: EFE) (CLEMENS BILAN/EFE)

¿Qué pasó con Giovanni Laguna y Andrea del Val?

El diseñador venezolano fue señalado por la modelo Andrea del Val Torres de presuntamente haberla golpeado durante una discusión en Cannes, Francia, donde acompañó a Fátima Bosch.

En videos publicados en Instagram en la cuenta Casa de la Tramoya News y retomados por distintos medios internacionales, se observa a la reina de belleza con sangre y lesiones visibles en el rostro.

“Miren. Esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones. Eso es lo que yo quería, demostrar quién eras. Muchas gracias”, dijo Andrea del Val en uno de los clips difundidos en redes sociales.

En otros videos también se observa la discusión previa entre ambos. Giovanni Laguna aparece sentado mientras la modelo le reclama: “¿Y por qué no vas a México a ver a tu amiga Fátima Bosch?”.

Otro de los clips muestra al estilista con un zapato mientras aparentemente amenaza a la joven venezolana.“Quítate, porque te voy a lanzar un zapatazo, no me interesa. Yo soy Giovanni Laguna, director, un estilista arrechísimo”.

Tras la difusión de los videos, autoridades francesas detuvieron momentáneamente al stylist para iniciar las investigaciones correspondientes sobre el caso.

¿Quién es Giovanni Laguna, estilista de Fátima Bosch?

Giovanni Laguna es un estilista, diseñador y creativo venezolano-colombiano especializado en imagen y maquillaje para modelos, celebridades y reinas de belleza. En años recientes ganó notoriedad en certámenes internacionales, como Miss Universo, gracias a su trabajo con distintas misses latinoamericanas.

El experto en belleza colaboró recientemente con Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, acompañándola durante diversos eventos internacionales, entre ellos actividades relacionadas con el Festival de Cannes y apariciones públicas en Europa.

Además de trabajar en maquillaje, peinado e imagen personal, Giovanni Laguna suele compartir su trabajo en redes sociales.