‘Sé tú misma’: El consejo que llevó a Fátima Bosch a ganar Miss Universo 2025

Fátima Bosch compartió que logró superar su miedo a las críticas, lo que le permitió mostrarse como realmente es. (Foto: Cortesía Miss Universo)

La modelo tabasqueña Fátima Bosch ha sido tema de conversación desde los primeros días de Miss Universo 2025, el certamen de belleza internacional más importante, en el que la mexicana se coronó como ganadora.

Desde la discusión que sostuvo con el tailandés Nawat Itsaragrisil —quien interpuso una demanda contra Fátima Bosch por difamación en Tailandia— hasta las acusaciones de fraude hechas por el músico Omar Harfouch, son parte de las situaciones que ha enfrentado.

Estas polémicas la han convertido en blanco de críticas y mensajes de odio, algo que la propia Fátima Bosch ha denunciado y decidido enfrentar, asegurando que nada de esto la haría cambiar su forma de ser ni afectaría su trabajo.

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como la ganadora de Miss Universo 2025. (Foto: Cortesía Miss Universo) (EFE)

“Hoy estoy aquí para decir algo con absoluta claridad: ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito”, explicó en sus redes sociales, un mensaje con el cual nadie creería que en el pasado Fátima Bosch temía ser criticada.

“Le tenía miedo a la funa, pero ya no”, explicó en una reciente entrevista con la revista Quién, en donde aseguró que mostrarse como realmente es, sin temor al qué dirán, la llevó a portar la corona de Miss Universo 2025, un consejo que recibió de su mamá antes del certamen.

¿Cuál fue el consejo que la mamá de Fátima Bosch le dio antes de Miss Universo?

La hija de Bernardo Bosch comentó que en ocasiones las personas suelen poner todo su valor en a merced de los demás: “a los seres humanos lo que más miedo nos da es la crítica social y el qué van a pensar”, comentó.

Aunque la modelo mexicana afirma que ella no se sentía preocupada por lo que las otras personas pensaran, hubo un momento en el que llegó a sentir temor de la opinión de quienes estaban a su alrededor, sin embargo, lo superó.

“A mí en mi vida nunca me importó porque tú no puedes darle el poder a otra persona de definir tu valor (...) y luego me pasó y, está bien, sales de allí, peinadita y todo”, comentó para Quién.

Para Fátima Bosch el llevar una vida sin darle demasiado peso a las críticas de los demás fue lo que la hizo ganar el concurso de Miss Universo, pues le permitió ser auténtica, una recomendación que además le dio su madre.

Fátima Bosch decidió ser ella misma durante Miss Universo 2025. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ EFE) (EFE / Gemini IA)

“El consejo que más me resonó fue el de mi mamá: ‘Sé tú misma’. No importan los estereotipos ni los consejos de cómo funcionan los certámenes, sé fiel a ti misma porque ahí está tu belleza”, explica.

Y aunque Fátima Bosch acató las reglas del certamen, en ningún momento dejó de lado su personalidad y se mantuvo fiel a sus ideales: “siempre seguí mi corazón y lo que yo creía correcto. Creo que por eso hoy estoy aquí”.

Este es uno de los muchos mensajes que quiere transmitir Fátima Bosch durante su reinado: “Yo me percibo como una mujer real (...) Sí hay reglamentos y protocolos, pero siempre debe existir esta parte de ser tú, de ser natural (...) No hay un molde: solo tú decides quién eres y qué le das al mundo”, dijo.

¿Cómo fue vivir Miss Universo para Fátima Bosch?

La tabasqueña afirma que cada día en Miss Universo 2025 era un reto, en especial debido a que las evaluaban desde el momento en el que se despertaban y consideraban todas las actitudes que tenían en el día.

“No solo evalúan la pasarela. Quieren saber con quién van a trabajar un año entero. Es muy psicológico y emocional”, comentó. Para ello, tuvo que adquirir diferentes habilidades: desde hacerse un buen maquillaje hasta oratoria.

Fátima Bosch afirmó que en Miss Universo no solo las evalúan por su trabajo en las pasarelas. (Foto: Cortesía Miss Universo)

“El primer día me pegué mal las pestañas postizas, me pegué la de arriba con la de abajo. Tenía cinco minutos para salir. Pero todos los días era así: un reto nuevo. Me levantaba pensando ‘un día a la vez’”, agregó.