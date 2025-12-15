Sheinbaum dice que vería a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, ‘si hay una oportunidad’

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiteró este lunes su reconocimiento a Fátima Bosch, la ganadora de Miss Universo 2025, y mencionó que si hubiera una oportunidad para conocerse, la tomaría.

Sheinbaum destacó que Fátima Bosch fue bien recibida por el pueblo durante el evento que se llevó a cabo en Villahermosa, Tabasco.

“Y más allá de los cuestionamientos que pueda haber al certamen de Miss Universo, o a su organizador o a su dueño, a mí lo que me gustó de ella, en efecto, es que haya levantado la voz cuando consideró que había una injusticia y el reconocimiento del pueblo que eso es lo más importante. Entonces, si hay una oportunidad para vernos, sí sería para conocerla”, apuntó Sheinbaum este lunes 15 de diciembre.

Desde noviembre mientras se llevaba a cabo el certamen de Miss Universo 2025, Sheinbaum destacó la participación de la mexicana Fátima Bosch, luego de que la joven recibiera un insulto de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, el hombre que la llamó ‘tonta’.

Tras este insulto, Fátima Bosch decidió retirarse de la sala y otras concursantes del certamen hicieron lo mismo, como muestra de solidaridad con la mexicana.

Fátima fue vista con su equipo de trabajo, acompañada de Hanin Al Qoreishy, Miss Irak, saliendo del recinto donde ocurrió el conflicto con Nawat. Ante los medios, la mexicana expresó su amor por Tailandia y enfatizó que el organizador se dirigió a ella de una manera que no fue correcta al insultarla.

“Creo que el mundo necesita ver eso, porque somos mujeres empoderadas: nadie puede callar nuestra voz y nadie me hará eso a mí”, dijo Bosch en el momento.

Sheinbaum respaldó a Fátima Bosch durante el concurso Miss Universo 2025

Tras el incidente y desde su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum mostró su respaldo a la concursante mexicana de Miss Universo 2025 y consideró que era un gran ejemplo para las mujeres.

“Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: ‘No estoy de acuerdo’, y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”, puntualizó Sheinbaum el 5 de noviembre.

En tanto, luego de que Fátima Bosch fuera declarada como ganadora de Miss Universo 2025, la presidenta mexicana la felicitó y destacó su valentía.

“Muchas felicidades a ella. A mí me gustó de ella que ella levanta la voz en un momento donde siente que hay una injusticia (...). Más allá del concurso, a mí me gustó que ella levanta la voz cuando siente que hay una injusticia para todas y todos los mexicanos, y para las mujeres”, apuntó.

Y ante la polémica de que el exjurado Omar Harfouch llamó a Bosch como “falsa ganadora”, acusando que el gobierno compró el certamen Miss Universo, Sheinbaum dijo que las acusaciones eran falsas.